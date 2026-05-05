Mega-Sena 3004 acumula e vai a R$ 36 milhões; 6 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3004, sorteadas nesta terça-feira (5/5). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 36 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (7/5).

A Mega-Sena 3004 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 – 05 – 07 – 22 – 50 – 59. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 32 ganhadores da quina da Mega-Sena, seis apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3004 são de Belo Horizonte, Central de Minas, Curvelo, Diamantina (2) e Igarapé. Cada apostador vai levar R$ 39.390,35.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.