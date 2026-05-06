Lotofácil 3678, Quina 7018 e outras loterias: números sorteados (6/5)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (6/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3678, Quina 7018, Lotomania 2920, Dupla Sena 2953, +Milionária 352 e Super Sete 843.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta quarta-feira (6/5)



Lotofácil 3678 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 14 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25

Um mineiro de Montes Claros, no Norte de Minas, acertou as 15 dezenas ao lado de um apostador de Santo André, no ABC Paulista, e outro de Simão Dias, em Sergipe, e cada um levará R$ 442.263,76 para casa.

Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 442.263,76

14 acertos: 279 apostas ganhadoras, R$ 1.424,46

13 acertos: 11.115 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 121.343 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 604.383 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (7/5): R$ 2 milhões

Quina 7018 - R$ 10 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 10 – 15 – 17 – 53 – 61

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 7.770,21

3 acertos: 4.894 apostas ganhadoras, R$ 108,87

2 acertos: 125.174 apostas ganhadoras, R$ 4,25



Próximo sorteio (7/5): R$ 11,5 milhões

Lotomania 2920 - R$ 2 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 09 – 14 – 43 – 44 – 49 – 51 – 54 – 55 – 57 – 79 – 82 – 87 – 90 – 91 – 92 – 93 – 97 – 98 – 99

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 102.183,52

18 acertos: 100 apostas ganhadoras, R$ 1.824,70

17 acertos: 685 apostas ganhadoras, R$ 186,46

16 acertos: 3.656 apostas ganhadoras, R$ 34,93

15 acertos: 14.237 apostas ganhadoras, R$ 8,97

0 acertos: Não houve acertador



Próximo sorteio (8/5): R$ 2,6 milhões

Dupla Sena 2953 - R$ 2,6 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 01 – 11 – 28 – 30 – 35 – 44

2º sorteio: 03 – 10 – 19 – 21 – 32 – 42

Uma aposta simples, realizada em Belo Horizonte, acertou as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena, e faturou R$ 2.464.771,79.



Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: 1 aposta ganhadora R$ 2.464.771,79

5 acertos: 7 apostas ganhadoras R$ 8.353,20

4 acertos: 409 apostas ganhadoras R$ 163,38

3 acertos: 8.895 apostas ganhadoras R$ 3,75

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 8.770,86

4 acertos: 546 apostas ganhadoras R$ 122,39

3 acertos: 10.802 apostas ganhadoras R$ 3,09



Próximo sorteio (8/5): R$ 150 mil





Super Sete 843 - R$ 200 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 8

Coluna 2: 2

Coluna 3: 4

Coluna 4: 1

Coluna 5: 7

Coluna 6: 9

Coluna 7: 2

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 1.289,44

4 acertos: 292 apostas ganhadoras, R$ 79,48

3 acertos: 2.824 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (8/5): R$ 250 mil

+Milionária 352 - R$ 39,5 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 01 – 10 – 13 – 23 – 24 – 40

Trevos da sorte: 5 – 6

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 115.582,95

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 9.340,03

4 acertos + 2 trevos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.076,96

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1071 apostas ganhadoras, R$ 102,78

3 acertos + 2 trevos: 980 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo 9743 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 7250 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 72859 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (9/5): R$ 40 milhões

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.