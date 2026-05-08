Lotofácil 3680: aposta de Minas Gerais leva mais de R$ 2 milhões

Uma aposta de Minas Gerais foi premiada na Lotofácil 3680, sorteada nesta sexta-feira (8/5) pela Caixa, com o bilhete acertando as 15 dezenas: 25 - 22 - 15 - 04 - 02 - 11 - 16 - 03 - 05 - 24 - 07 - 01 - 19 - 08 - 09.

O bilhete vencedor de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, foi uma aposta simples e rendeu R$ 2.251.225,30. O mesmo valor também saiu para uma aposta simples em São Paulo/SP. Já em Ribeirão Preto/SP, o prêmio foi de um bolão, no valor de R$ 2.251.225,27.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (9/5), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Na Lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números, de 01 a 25, no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há prêmios menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem em um prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.