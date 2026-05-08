Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Lotofácil 3680: aposta de Minas Gerais leva mais de R$ 2 milhões

O bilhete vencedor é de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/05/2026 22:22 - atualizado em 08/05/2026 22:28

compartilhe

SIGA
×
Os números sorteados foram: 25 - 22 - 15 - 04 - 02 - 11 - 16 - 03 - 05 - 24 - 07 - 01 - 19 - 08 - 09.
Os números sorteados foram: 25 - 22 - 15 - 04 - 02 - 11 - 16 - 03 - 05 - 24 - 07 - 01 - 19 - 08 - 09. crédito: Samarone Xavier/Especial EM

Uma aposta de Minas Gerais foi premiada na Lotofácil 3680, sorteada nesta sexta-feira (8/5) pela Caixa, com o bilhete acertando as 15 dezenas: 25 - 22 - 15 - 04 - 02 - 11 - 16 - 03 - 05 - 24 - 07 - 01 - 19 - 08 - 09.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O bilhete vencedor de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, foi uma aposta simples e rendeu R$ 2.251.225,30. O mesmo valor também saiu para uma aposta simples em São Paulo/SP. Já em Ribeirão Preto/SP, o prêmio foi de um bolão, no valor de R$ 2.251.225,27.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (9/5), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Leia Mais

Na Lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números, de 01 a 25, no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há prêmios menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem em um prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

a aposta apostas loteria lotofacil mega-sena premio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay