Lotofácil 3680, Quina 7020 e outras loterias: números sorteados (8/5)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (8/5), às 21h, os concursos Lotofácil 3680, Quina 7020, Lotomania 2921, Dupla Sena 2954 e Super Sete 844.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (8/5)

Lotofácil 3680 - R$ 6 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 25 - 22 - 15 - 04 - 02 - 11 - 16 - 03 - 05 - 24 - 07 - 01 - 19 - 08 - 09

Apostadores de Visconde do Rio Branco/MG e São Paulo/SP realizaram apostas simples e acertaram as 15 dezenas sorteadas. Cada um receberá R$ 2.251.225,30. Em Ribeirão Preto/SP, um bolão também acertou o prêmio principal e vai receber R$ 2.251.225,27.



Premiação:



15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.251.225,30

14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 2.097,34

13 acertos: 14400 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 188032 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1049029 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (9/5)

Quina 7020 - R$ 13 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 40 - 54 - 31 - 41 - 23

Premiação:



5 acertos: não houve ganhadores

4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 9.891,51

3 acertos: 4.146 apostas ganhadoras, R$ 138,60

2 acertos: 107.961 apostas ganhadoras, R$ 5,32

Próximo sorteio: R$ 14,5 milhões (9/5)

Lotomania 2921 - R$ 2,6 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 69 - 92 - 71 - 06 - 61 - 78 - 75 - 74 - 49 - 91 - 72 - 47 - 18 - 01 - 26 - 33 - 55 - 93 - 64 - 41

Premiação:



20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 26.081,57

18 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 1.982,55

17 acertos: 611 apostas ganhadoras, R$ 240,11

16 acertos: 3.519 apostas ganhadoras, R$ 41,69

15 acertos: 14.469 apostas ganhadoras, R$ 10,13

0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 117.367,07

Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (11/5)

Dupla Sena 2954 - R$ 150 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

1º sorteio: 06 - 49 - 33 - 32 - 15 - 39

2º sorteio: 09 - 04 - 38 - 22 - 27 - 11

Premiação

1º Sorteio:



6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 5.702,37

4 acertos: 282 apostas ganhadoras, R$ 161,76

3 acertos: 6.376 apostas ganhadoras, R$ 3,57

2º Sorteio:

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 8.981,22

4 acertos: 522 apostas ganhadoras, R$ 87,39

3 acertos: 8.473 apostas ganhadoras, R$ 2,69

Próximo sorteio: R$ 11 milhões (11/5)

Super Sete 844 - R$ 250 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 8

Coluna 3: 7

Coluna 4: 9

Coluna 5: 9

Coluna 6: 3

Coluna 7: 0

Premiação:



7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 8.883,84

5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.015,29

4 acertos: 328 apostas ganhadoras, R$ 77,38

3 acertos: 2.962 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 300 mil (11/5)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.