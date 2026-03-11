Mega-Sena acumulada: o que daria para comprar com o prêmio de R$ 65 milhões

A Mega-Sena acumulou e o prêmio para o próximo sorteio está estimado em R$ 65 milhões. A bolada atrai a atenção de apostadores em todo o país, já que nenhum bilhete acertou as seis dezenas no concurso anterior. Com um valor tão alto em jogo, muitos se perguntam o que fariam com o dinheiro.

Essa quantia é suficiente para mudar completamente o padrão de vida de qualquer pessoa. As possibilidades vão muito além de quitar dívidas e ajudar a família, permitindo a compra de bens de luxo e a criação de uma fonte de renda passiva para o resto da vida. A fortuna abre portas para um mundo de exclusividade e conforto.

Para dar uma dimensão do que essa fortuna representa, listamos alguns dos bens e investimentos que o novo milionário poderia adquirir. As opções vão de imóveis de alto padrão a uma vida de viagens sem preocupações financeiras.

O que comprar com R$ 65 milhões?

Imóveis de alto padrão: Com R$ 65 milhões, seria possível comprar várias mansões em alguns dos metros quadrados mais caros do Brasil. Um imóvel de luxo em bairros como o Leblon, no Rio de Janeiro, ou nos Jardins, em São Paulo, pode custar entre R$ 15 milhões e R$ 30 milhões. O ganhador poderia adquirir duas propriedades de altíssimo padrão e ainda teria uma boa quantia restante.

Coleção de carros esportivos: Os apaixonados por velocidade poderiam montar uma garagem dos sonhos. Um carro como a Ferrari 296 GTB custa cerca de R$ 4 milhões no Brasil. Com o prêmio, seria possível levar para casa mais de 15 unidades do superesportivo italiano.

Viagens pelo mundo com luxo: Para quem sonha em conhecer o mundo, o prêmio garantiria viagens inesquecíveis. Um roteiro de volta ao mundo com duração de um ano, voando em primeira classe e se hospedando em hotéis de luxo, tem um custo estimado em torno de R$ 2 milhões por pessoa. O valor permitiria bancar essa aventura para um grupo de amigos ou familiares.

Jatinho particular e iate: O prêmio também abre as portas para itens de exclusividade máxima. Um jatinho particular de pequeno porte, como um Phenom 100 da Embraer, pode ser encontrado no mercado de usados por cerca de R$ 20 milhões. Um iate de luxo com aproximadamente 60 pés custa, em média, R$ 15 milhões. Seria possível ter os dois.

Renda mensal com investimentos: Se a ideia for viver de renda, o valor também impressiona. Aplicado integralmente na poupança, considerando o rendimento atual, o prêmio de R$ 65 milhões geraria um rendimento de aproximadamente R$ 325 mil por mês, isento de Imposto de Renda. Em um investimento atrelado à taxa Selic, como o Tesouro Selic, a renda mensal bruta poderia ultrapassar os R$ 500 mil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.