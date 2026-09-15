Lotofácil da Independência: o que dá para comprar com o prêmio de R$ 300 milhões

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A Lotofácil da Independência sorteia nesta terça-feira (15) um prêmio estimado em R$ 300 milhões, uma quantia que pode mudar completamente a vida de um ou mais sortudos. Como o valor não acumula, o prêmio será distribuído para quem acertar as 15 dezenas, garantindo que a bolada saia nesta edição especial.

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Já imaginou o que fazer com tanto dinheiro? Com essa fortuna, é possível comprar dezenas de carros de luxo, mansões em bairros nobres e até mesmo um jatinho particular. A bolada transforma sonhos distantes em realidade imediata, permitindo uma vida de conforto e extravagâncias.

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Para quem ainda não fez sua aposta, é preciso correr. Os jogos podem ser registrados até as 18h em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Os bilhetes de bolão serão aceitos até as 20h. O sorteio será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet.

O que dá para comprar com R$ 300 milhões?

A dimensão do prêmio fica mais clara quando o convertemos em bens de luxo. A quantia é suficiente para adquirir um estilo de vida que poucos podem imaginar. Veja alguns exemplos do que a fortuna pode comprar:

Imóveis de luxo: Seria possível comprar cerca de 10 mansões em bairros nobres de São Paulo ou do Rio de Janeiro, onde imóveis de alto padrão custam em média R$ 30 milhões cada.

Frota de supercarros: O ganhador poderia montar uma garagem com mais de 40 unidades de uma Ferrari SF90 Stradale, um dos modelos mais cobiçados da marca, avaliado em aproximadamente R$ 7 milhões.

Viagens pelo mundo: Com R$ 300 milhões, daria para comprar um jato executivo de última geração, como o Phenom 300E, que custa cerca de R$ 50 milhões, e ainda sobraria dinheiro para viajar pelo mundo com todo o conforto.

Barcos e iates: Um iate de luxo, com mais de 80 pés, pode custar mais de R$ 40 milhões. O prêmio permitiria a compra de várias embarcações para navegar pelos mares com amigos e família.

O prêmio deste ano tem potencial para entrar para a história. Se um único apostador levar a bolada , ele receberá um dos maiores valores já pagos por uma loteria no Brasil.

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O recorde anterior do concurso foi registrado em 2025, quando o prêmio de R$ 220 milhões foi dividido entre 89 apostas vencedoras. Na ocasião, cada ganhador recebeu aproximadamente R$ 2,47 milhões. O sorteio desta terça-feira, portanto, pode estabelecer um novo recorde para a modalidade.