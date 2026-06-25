O que comprar com R$ 260 milhões do prêmio da Quina de São João

A Quina de São João promete transformar a vida dos sortudos com um prêmio estimado em R$ 260 milhões. O sorteio, que ocorre no domingo (28/6), é um dos mais aguardados do ano por não acumular. Mas você já parou para pensar no que faria com tanto dinheiro? O valor é tão expressivo que exige planejamento e abre diversas possibilidades que vão de investimentos seguros a uma vida de luxo.

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Quanto o prêmio rende por mês?

Se o ganhador optar por um investimento conservador como a poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 1,3 milhão, dependendo da Taxa Referencial (TR). Isso significa que seria possível viver confortavelmente apenas com os juros, sem tocar no valor principal. Outras opções de renda fixa, como Tesouro Direto ou CDBs, poderiam oferecer retornos ainda maiores.

O poder de compra: uma vida de luxo

Com R$ 260 milhões disponíveis, o novo milionário poderia adquirir bens que parecem saídos de filmes. Veja algumas possibilidades:

Imóveis de alto padrão

O prêmio permitiria a compra de dezenas de propriedades de luxo. No Leblon, um dos metros quadrados mais caros do país (entre R$ 20 mil e R$ 30 mil), seria possível adquirir cerca de 52 apartamentos de 200m², avaliados em R$ 5 milhões cada.

Carros para todos os gostos

A garagem do sortudo poderia abrigar uma coleção impressionante de veículos:

Aproximadamente 3.700 carros populares, considerando um valor médio de R$ 70 mil.

Mais de 50 unidades da Ferrari 296 GTB, cujo valor no Brasil se aproxima de R$ 4,5 milhões.

Até 13 unidades do Bugatti Chiron, carro com preço que ultrapassa os R$ 20 milhões.

Viagens e experiências exclusivas

Além de bens materiais, o prêmio possibilita um estilo de vida com viagens em jatos particulares, iates e acesso aos destinos mais exclusivos do planeta, tudo isso sem se preocupar com a fatura no final do mês.

Planejamento é fundamental

Ganhar uma fortuna como essa exige responsabilidade. É recomendado que o ganhador busque uma consultoria financeira para estruturar os investimentos, garantir a segurança do patrimônio e planejar o futuro, assegurando o legado para as próximas gerações.

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata