O que dá para comprar com R$ 115 milhões, o prêmio da Mega-Sena?

O prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena, estimado para o próximo sorteio, desperta a imaginação de milhões de brasileiros. Mas o que, na prática, essa fortuna pode comprar? O valor é suficiente para transformar completamente o padrão de vida de qualquer pessoa, permitindo o acesso a um universo de luxo, conforto e segurança financeira.

Para dar uma dimensão do poder desse dinheiro, listamos algumas possibilidades que vão de bens de luxo a investimentos de longo prazo. As opções mostram como o prêmio pode ser utilizado para realizar sonhos que parecem distantes para a maioria da população.

Leia Mais

Imóveis de alto padrão

Com R$ 115 milhões, é possível adquirir algumas das propriedades mais exclusivas do país. Uma mansão em bairros nobres de São Paulo, como o Jardim Europa, pode custar entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões. Essas residências geralmente contam com amplos jardins, piscinas, várias suítes e acabamentos de primeira linha.

O ganhador poderia comprar um imóvel desse porte e ainda teria mais da metade do prêmio para outras aquisições ou investimentos. Outra opção seria adquirir uma cobertura de luxo em cidades como Rio de Janeiro ou Balneário Camboriú, com vistas deslumbrantes e toda a infraestrutura de um condomínio de luxo.

Coleção de supercarros

O prêmio também permitiria montar uma garagem digna de um grande colecionador. Um modelo como a Ferrari SF90 Stradale, um dos carros híbridos mais potentes e cobiçados do mundo, tem seu preço estimado em cerca de R$ 8 milhões no Brasil, valor que pode variar conforme o câmbio e a configuração. Com o prêmio total, seria possível comprar 14 unidades do veículo.

Para quem prefere variedade, daria para adquirir diferentes modelos de marcas como Lamborghini, Porsche e Rolls-Royce. Seria possível ter um carro para cada dia da semana, todos eles exemplares de alta performance e design sofisticado.

Estilo de vida e experiências

Para quem sonha em viajar com total exclusividade e conforto, a compra de um jato particular se torna uma opção viável. Modelos como o Embraer Phenom 300, um dos jatos leves mais vendidos do mundo, têm preços que partem de R$ 50 milhões, dependendo do ano e das especificações. A aquisição ainda deixaria uma quantia significativa para cobrir os altos custos de manutenção e tripulação.

Além disso, seria possível adquirir um iate de luxo para navegar pela costa brasileira ou por mares internacionais. Uma embarcação de 80 pés, por exemplo, custa a partir de R$ 30 milhões, e os valores podem variar significativamente, oferecendo uma experiência de viagem única.

A tranquilidade dos investimentos

Uma alternativa mais conservadora, mas extremamente poderosa, é investir o prêmio. Aplicado em um investimento de renda fixa atrelado à taxa Selic, por exemplo, o valor renderia uma fortuna mensalmente. Com base nas taxas de juros atuais, o rendimento líquido poderia gerar centenas de milhares de reais por mês, sem a necessidade de tocar no valor principal.

Essa renda passiva, por si só, garantiria uma vida de luxo e segurança financeira sem a necessidade de tocar no valor principal do prêmio. Seria o suficiente para manter um padrão de vida elevado, viajar pelo mundo e garantir o futuro de várias gerações da família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.