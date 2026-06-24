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SORTEIO ESPECIAL

Quina de São João: como aumentar suas chances de levar R$ 260 milhões

O prêmio de R$ 260 milhões é o maior da história: saiba qual a chance real de ganhar e como os bolões podem ser sua melhor aposta para o sorteio

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
24/06/2026 16:57 - atualizado em 24/06/2026 16:57

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Quina de São João: como aumentar suas chances de levar R$ 260 milhões
Bilhetes da Quina de São João, o sorteio que terá o maior prêmio de sua história em 2026, com R$ 260 milhões em jogo. crédito: Divulgação

A Quina de São João, sorteio especial que ocorre todo mês de junho desde 2011, terá o maior prêmio de sua história em 2026. A Caixa realizará o sorteio do concurso neste domingo (28/6), a partir das 14h no horário de Brasília.

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O valor, antes estimado em R$ 250 milhões, foi atualizado para R$ 260 milhões para quem acertar as cinco dezenas. Ao longo de seus 15 anos, o prêmio da Quina de São João variou entre R$ 67,3 milhões e R$ 250,2 milhões, antes de atingir o valor recorde atual.

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As apostas para o concurso especial se encerram no sábado (27/6), às 22h.

Como aumentar as chances de ganhar

A chance de levar o prêmio principal com uma aposta mínima, de cinco dezenas, é de 1 em aproximadamente 24 milhões. Para quem opta pela aposta máxima, com 15 dezenas, a probabilidade de ganhar aumenta para 1 em 8 mil.

Contudo, o custo da aposta com 15 números chega a R$ 9 mil. Por esse motivo, muitos apostadores recorrem ao bolão, uma forma de aumentar as chances de vitória sem um custo elevado, pois permite jogar mais números e dividir o valor entre os participantes.

Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de R$ 15,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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