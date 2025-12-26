Mega da Virada 2025: O que dá para comprar com o prêmio estimado de R$ 1 bilhão?

O prêmio estimado em R$ 1 bilhão para a Mega da Virada de 2025, com sorteio previsto para 31 de dezembro, mexe com o imaginário dos brasileiros. A cifra, que pode ser a maior já registrada na história do concurso, levanta uma questão comum entre os apostadores: o que é possível comprar com tanto dinheiro? A resposta inclui desde frotas de carros de luxo a ilhas particulares.

Para ter uma ideia da dimensão do valor, caso o ganhador único opte por investir o R$ 1 bilhão em um produto financeiro conservador, como o Tesouro Selic, o rendimento mensal líquido seria de aproximadamente R$ 8,7 milhões, já considerando o desconto do Imposto de Renda. Esse cálculo tem como base a taxa Selic atual, garantindo um fluxo de renda passiva extraordinário.

Leia Mais

Mas para quem sonha em gastar, o leque de opções é vasto e impressionante. Vale notar que os preços de bens de luxo podem variar com o mercado e a cotação do dólar, mas o prêmio permite a aquisição de itens que estão no topo da lista de desejos de qualquer milionário, transformando a vida do vencedor da noite para o dia.

O que comprar com o prêmio bilionário?

Jatos particulares: um jato de luxo, como o Gulfstream G700, um dos mais modernos do mundo, custa cerca de US$ 75 milhões. Considerando a cotação do dólar em torno de R$ 6,00, o valor chega a R$ 450 milhões. Com o prêmio, seria possível comprar duas dessas aeronaves e ainda sobrariam R$ 100 milhões.

Iates de luxo: outro item de desejo é um iate. Embarcações de alto padrão, com mais de 50 metros de comprimento, podem custar entre R$ 200 milhões e R$ 500 milhões. O valor da Mega da Virada permitiria a compra de um dos maiores e mais equipados superiates disponíveis no mercado mundial.

Garagem dos sonhos: para os amantes de velocidade, o valor pode se transformar em uma coleção invejável. Um Bugatti Chiron, um dos carros mais caros e rápidos do mundo, tem seu preço avaliado em torno de R$ 25 milhões. Com R$ 1 bilhão, seria possível adquirir uma frota com 40 unidades do superesportivo.

Ilha particular: no litoral brasileiro, existem opções de ilhas à venda por valores que partem de R$ 15 milhões e podem ultrapassar R$ 80 milhões, dependendo da localização e da infraestrutura. O prêmio seria suficiente para comprar uma ilha paradisíaca e ainda investir em sua personalização.

Time de futebol: o prêmio também abre portas para o mundo dos esportes. Adquirir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) de um clube da elite do futebol brasileiro se torna uma possibilidade. Valores de mercado de algumas SAFs de times da Série A giram em torno de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão, o que colocaria o ganhador no controle de um grande clube.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.