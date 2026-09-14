Lotofácil da Independência tem horário do sorteio alterado; confira

A Caixa alterou o horário do sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3780, marcado inicialmente para esta terça-feira (15), às 11h. O prêmio estimado é de R$ 300 milhões.

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De acordo com o banco, o sorteio será realizado às 21h desta terça e os jogos poderão ser registrados até as 18h. Já a comercialização de cotas de Bolão Caixa seguirá até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.

A Caixa não informou o motivo da alteração.

Lotofácil da Independência 2026

As apostas para a edição especial começaram a ser feitas exclusivamente desde o dia 4 de setembro, período em que os concursos regulares da Lotofácil são pausados.

Como apostar

Para concorrer, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, tem o custo de R$ 3,50.

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Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou por meio do aplicativo Loterias Caixa. O sistema também oferece as opções Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, e Teimosinha.