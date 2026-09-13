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Mega-Sena 3057 acumula e vai a R$ 95 milhões; 9 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 86 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

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Estado de Minas
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Repórter
13/09/2026 12:17

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Confira o passo a passo para resgatar o prêmio da Mega-Sena com total sigilo
Saiba como resgatar seu prêmio da Mega-Sena e garantir sua segurança, conforme detalhado na matéria crédito: Divulgação/ Caixa

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3057, sorteadas neste domingo (13/9). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 95 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (15/9).

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A Mega-Sena 3057 teve as seguintes dezenas sorteadas: 21 - 04 - 53 - 48 - 16 - 02.  Veja as outras loterias sorteadas neste domingo.


Entre os 86 ganhadores da quina da Mega-Sena, nove apostas são de Minas Gerais.



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As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3057 são Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Ituiutaba, Lavras, Mariana, Montes Claros, Montes Claros, Riachinho e Vieiras. Cada apostador vai levar  R$ 31.872,72.


Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.


Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.


Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.


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