Quina 7115, lotomania 2974 e mais: confira os números sorteados (11/9)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (11/9), às 21h, os concursos da Quina 7115, Lotomania 2974, Dupla-Sena 3007, Dia de Sorte 1295 e Super Sete 897.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta sexta-feira (11/9)

Quina 7115 – R$ 30 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 12 - 74 - 43 - 61 - 67

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 12.404,31

3 acertos: 5.185 apostas ganhadoras, R$ 143,54

2 acertos: 136.461 apostas ganhadoras, R$ 5,45

Próximo sorteio: R$ 31 milhões (13/9)

Lotomania 2974 – R$ 650 mil

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 59 - 20 - 47 - 31 - 03 - 13 - 07 - 92 - 79 - 29 - 95 - 73 - 23 - 46 - 26 - 42 - 10 - 37 - 58 - 61

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 63.120,17

18 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 2.076,32

17 acertos: 474 apostas ganhadoras, R$ 249,68

16 acertos: 2.692 apostas ganhadoras, R$ 43,96

15 acertos: 11.735 apostas ganhadoras, R$ 10,08

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 1,5 milhão (14/9)

Dupla Sena 3007 – R$ 3,7 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 32 - 31 - 26 - 10 - 24 - 48

2º sorteio: 48 - 32 - 09 - 23 - 33 - 39

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 7.366,49

4 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 127,34

3 acertos: 11.016 apostas ganhadoras, R$ 3,43

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.262,04

4 acertos: 714 apostas ganhadoras, R$ 106,11

3 acertos: 12.129 apostas ganhadoras, R$ 3,12

Próximo sorteio: R$ 4 milhões (14/9)













Dia de Sorte 1295 – R$ 800 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 14 - 24 - 27 - 10 - 15 - 31 - 12

Mês da Sorte: 10 - Outubro

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 63.120,17

18 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 2.076,32

17 acertos: 474 apostas ganhadoras, R$ 249,68

16 acertos: 2.692 apostas ganhadoras, R$ 43,96

15 acertos: 11.735 apostas ganhadoras, R$ 10,08

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 1 milhão (13/9)

Super Sete 897 – R$ 7,7 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 1

Coluna 2: 1

Coluna 3: 4

Coluna 4: 6

Coluna 5: 8

Coluna 6: 7

Coluna 7: 6

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 30.144,57

5 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 828,14

4 acertos: 1.376 apostas ganhadoras, R$ 62,59

3 acertos: 12.177 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 8 milhões (14/9)













Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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