Mega-Sena 3056 e outras loterias: confira os números sorteados (10/9)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (10/9), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3056, Quina 7114, Timemania 2440 e Dia de Sorte 1294.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quinta-feira (10/9)

Mega-Sena 3056 – R$ 76 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 51 - 25 - 21 - 40 - 14 - 56

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 45.990,43

4 acertos: 3.344 apostas ganhadoras, R$ 1.133,49

Próximo sorteio: R$ 85 milhões (13/9)

Quina 7114 – R$ 21,5 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 21 - 54 - 05 - 51 - 43

Premiação 5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 13.493,32

3 acertos: 5.718 apostas ganhadoras, R$ 112,37

2 acertos: 140.578 apostas ganhadoras, R$ 4,57

Próximo sorteio: R$ 30 milhões (11/9)

Timemania 2440– R$ 13 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 51 - 68 - 45 - 20 - 77 - 65 - 80

Time do coração: 79 - Volta Redonda/RJ

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 77.322,96

5 acertos: 140 apostas ganhadoras, R$ 1.578,01

4 acertos: 2.358 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 23.443 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

VOLTA REDONDA/RJ: 4.801 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 13,5 milhões (13/9)













Dia de Sorte 1294 – R$ 520 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 06 - 30 - 29 - 01 - 03 - 19 - 02

Mês da Sorte: 02 - Fevereiro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.623,84

5 acertos: 1.255 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.994 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Fevereiro: 51.253 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 800 mil (11/9)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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