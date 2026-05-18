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Bolão online é seguro? 7 dicas para não cair em golpes na internet

A tecnologia facilitou as apostas em grupo, mas também abriu portas para fraudes; veja como participar de bolões da Mega-Sena com segurança

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
18/05/2026 15:40

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Bolão online é seguro? 7 dicas para não cair em golpes na internet
Apostar em bolões online requer atenção para evitar as fraudes que se tornam cada vez mais comuns no ambiente digital. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A cada prêmio acumulado da Mega-Sena, a busca por bolões online dispara. A praticidade de apostar em grupo pela internet atrai milhões de brasileiros, mas essa conveniência vem acompanhada de um risco crescente: as fraudes financeiras, que se tornaram mais comuns em todo o país.

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Golpistas criam sites falsos ou organizam grupos em aplicativos de mensagens com o único objetivo de arrecadar o dinheiro dos participantes e desaparecer. Sem um comprovante oficial ou um registro claro da aposta, as vítimas ficam sem o prêmio e sem o valor investido.

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Diferenciar uma oportunidade legítima de um golpe é o primeiro passo para apostar com tranquilidade. Para evitar prejuízos e garantir que uma eventual premiação seja recebida, é fundamental adotar algumas precauções simples antes de participar de qualquer aposta coletiva na internet.

Como se proteger em bolões online

  1. Opte por canais oficiais: a maneira mais segura de participar é por meio dos bolões oficiais da Caixa Econômica Federal, disponíveis nas casas lotéricas. O portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e o aplicativo Loterias CAIXA são os únicos canais oficiais para apostas online. Existem também empresas intermediárias independentes legalmente constituídas, mas sem vínculo oficial com a Caixa.

  2. Pesquise a reputação da plataforma: antes de usar um site ou aplicativo de terceiros, pesquise o nome da empresa na internet. Verifique se há reclamações em portais de defesa do consumidor e se a empresa possui um CNPJ ativo e um endereço físico. Lembre-se: os únicos canais oficiais online da Caixa são o portal loteriasonline.caixa.gov.br e o app Loterias CAIXA. Qualquer outra plataforma é intermediária e deve ser pesquisada com rigor.

  3. Exija o comprovante da aposta: o organizador do bolão deve fornecer uma imagem nítida do bilhete registrado, com os números escolhidos e o código de registro. Esse comprovante é a sua principal garantia de que a aposta foi realmente feita e deve ser enviado antes do encerramento das apostas, que ocorre horas antes do sorteio.

  4. Regras claras e documentadas: um bolão seguro tem regras bem definidas sobre a divisão do prêmio, o número de cotas e os valores. Em grupos de amigos ou colegas de trabalho, formalize tudo por escrito, mesmo que seja em um grupo de mensagens.

  5. Cuidado com a forma de pagamento: desconfie de organizadores que pedem transferências para contas bancárias pessoais. Plataformas seguras costumam oferecer métodos de pagamento rastreáveis. Os canais oficiais da Caixa, por exemplo, aceitam Pix e cartão de crédito diretamente em seu sistema.

  6. Atenção a promessas exageradas: ignore ofertas que prometem "fórmulas secretas" para ganhar ou garantem prêmios com "investimento baixo". Loterias são jogos de sorte e não existem atalhos ou métodos infalíveis.

  7. Formalize a participação em grupos: mesmo entre pessoas conhecidas, é importante formalizar. Crie uma lista com o nome de todos os participantes, o valor pago por cada um e a quantidade de cotas. Para valores mais altos, considere criar um contrato simples assinado por todos. Isso evita mal-entendidos caso o grupo seja premiado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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