Mega-Sena 3056 acumula e vai a R$ 85 milhões; aposta de MG acerta a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3056, sorteadas nesta quinta-feira (10/9). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 85 milhões no próximo sorteio, neste domingo (13/9).

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A Mega-Sena 3056 teve as seguintes dezenas sorteadas: 51 - 25 - 21 - 40 - 14 - 56 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 50 ganhadores da quina da Mega-Sena, uma aposta é de São Gotardo, na Região do Alto Paranaíba, e vai levar para casa o prêmio de R$ 45.990,43.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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R$ 45.990,43