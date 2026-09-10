Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Mega-Sena 3056 acumula e vai a R$ 85 milhões; aposta de MG acerta a quina

Neste concurso, 50 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/09/2026 21:54

compartilhe

×
Confira o passo a passo para resgatar o prêmio da Mega-Sena com total sigilo
Saiba como resgatar seu prêmio da Mega-Sena e garantir sua segurança, conforme detalhado na matéria crédito: Divulgação/ Caixa

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3056, sorteadas nesta quinta-feira (10/9). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 85 milhões no próximo sorteio, neste domingo (13/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A Mega-Sena 3056 teve as seguintes dezenas sorteadas:  51 - 25 - 21 - 40 - 14 - 56 .  Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.


Entre os 50 ganhadores da quina da Mega-Sena, uma aposta é de São Gotardo, na Região do Alto Paranaíba, e vai levar para casa o prêmio de R$ 45.990,43.



Leia Mais







Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.


Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.


Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).


Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



 R$ 45.990,43


Tópicos relacionados:

aposta da mega mega-sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay