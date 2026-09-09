Quina 7113, Lotomania 2973 e mais: confira os números sorteados (9/9)
Caixa também sorteou os concursos da Lotomania, Dupla Sena, +Milionária, Dia de Sorte e Super Sete nesta quarta-feira (9/9), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta quarta-feira (9/9), às 21h, os concursos da Quina 7113, Lotomania 2973, Dupla-Sena 3006, +Milionária 388, Dia de Sorte 1293 e Super Sete 896.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta quarta-feira (9/9)
Quina 7113 – R$ 20 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 32 - 57 - 01 - 78 - 80
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 82 apostas ganhadoras, R$ 8.259,71
3 acertos: 5.207 apostas ganhadoras, R$ 123,88
2 acertos: 128.106 apostas ganhadoras, R$ 5,03
Próximo sorteio: R$ 21,5 milhões (10/9)
Lotomania 2973 – R$ 5 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 71 - 08 - 24 - 97 - 96 - 95 - 28 - 80 - 19 - 76 - 10 - 36 - 72 - 49 - 79 - 89 - 91 - 43 - 92 - 04
Premiação
20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 4.625.040,19 (Diamantino/MT)
19 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 41.254,48
18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.546,58
17 acertos: 785 apostas ganhadoras, R$ 262,76
16 acertos: 4.968 apostas ganhadoras, R$ 41,52
15 acertos: 19.058 apostas ganhadoras, R$ 10,82
0 acertos: Não houve acertador
Próximo sorteio: R$ 650 mil (11/9)
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+Milionária 388 – R$ 92 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 11 - 21 - 34 - 41 - 17 - 23
Trevos da sorte: 3 - 5
Premiação
6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 16 apostas ganhadoras, R$ 26.963,40
4 acertos + 2 trevos: 113 apostas ganhadoras, R$ 1.258,62
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.251 apostas ganhadoras, R$ 113,68
3 acertos + 2 trevos: 2.064 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo: 13.162 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos: 15.077 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo: 99.599 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 93 milhões (13/9)
Dupla Sena 3006 – R$ 3,5 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas
1º sorteio: 23 - 18 - 06 - 10 - 33 - 28
2º sorteio: 07 - 02 - 49 - 25 - 04 - 19
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 5.638,16
4 acertos: 798 apostas ganhadoras, R$ 104,97
3 acertos: 14.763 apostas ganhadoras, R$ 2,83
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 4.397,77
4 acertos: 998 apostas ganhadoras, R$ 83,93
3 acertos: 16.466 apostas ganhadoras, R$ 2,54
Próximo sorteio: R$ 3,7 milhões (11/9)
Dia de Sorte 1293 – R$ 400 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 11 - 12 - 26 - 14 - 06 - 22 - 28
Mês da Sorte: 11 - Novembro
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.025,22
5 acertos: 1.406 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 12.751 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: Novembro — 40.629 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 520 mil (10/9)
Super Sete 896 – R$ 7,5 milhões
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1: 3
Coluna 2: 8
Coluna 3: 5
Coluna 4: 2
Coluna 5: 8
Coluna 6: 4
Coluna 7: 5
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 66.781,46
5 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 1.109,32
4 acertos: 1.354 apostas ganhadoras, R$ 70,45
3 acertos: 11.585 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 7,7 milhões (11/9)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.
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