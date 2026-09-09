Quina 7113, Lotomania 2973 e mais: confira os números sorteados (9/9)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (9/9), às 21h, os concursos da Quina 7113, Lotomania 2973, Dupla-Sena 3006, +Milionária 388, Dia de Sorte 1293 e Super Sete 896.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quarta-feira (9/9)

Quina 7113 – R$ 20 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 32 - 57 - 01 - 78 - 80

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 82 apostas ganhadoras, R$ 8.259,71

3 acertos: 5.207 apostas ganhadoras, R$ 123,88

2 acertos: 128.106 apostas ganhadoras, R$ 5,03

Próximo sorteio: R$ 21,5 milhões (10/9)

Lotomania 2973 – R$ 5 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 71 - 08 - 24 - 97 - 96 - 95 - 28 - 80 - 19 - 76 - 10 - 36 - 72 - 49 - 79 - 89 - 91 - 43 - 92 - 04

Premiação



20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 4.625.040,19 (Diamantino/MT)

19 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 41.254,48

18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.546,58

17 acertos: 785 apostas ganhadoras, R$ 262,76

16 acertos: 4.968 apostas ganhadoras, R$ 41,52

15 acertos: 19.058 apostas ganhadoras, R$ 10,82

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 650 mil (11/9)

+Milionária 388 – R$ 92 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 11 - 21 - 34 - 41 - 17 - 23

Trevos da sorte: 3 - 5

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 16 apostas ganhadoras, R$ 26.963,40

4 acertos + 2 trevos: 113 apostas ganhadoras, R$ 1.258,62

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.251 apostas ganhadoras, R$ 113,68

3 acertos + 2 trevos: 2.064 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 13.162 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 15.077 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 99.599 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 93 milhões (13/9)

Dupla Sena 3006 – R$ 3,5 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 23 - 18 - 06 - 10 - 33 - 28

2º sorteio: 07 - 02 - 49 - 25 - 04 - 19

Premiação - 1º Sorteio



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 5.638,16

4 acertos: 798 apostas ganhadoras, R$ 104,97

3 acertos: 14.763 apostas ganhadoras, R$ 2,83

Premiação - 2º Sorteio



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 4.397,77

4 acertos: 998 apostas ganhadoras, R$ 83,93

3 acertos: 16.466 apostas ganhadoras, R$ 2,54

Próximo sorteio: R$ 3,7 milhões (11/9)

Dia de Sorte 1293 – R$ 400 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 11 - 12 - 26 - 14 - 06 - 22 - 28

Mês da Sorte: 11 - Novembro

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.025,22

5 acertos: 1.406 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 12.751 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: Novembro — 40.629 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 520 mil (10/9)

Super Sete 896 – R$ 7,5 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 3

Coluna 2: 8

Coluna 3: 5

Coluna 4: 2

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 66.781,46

5 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 1.109,32

4 acertos: 1.354 apostas ganhadoras, R$ 70,45

3 acertos: 11.585 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 7,7 milhões (11/9)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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