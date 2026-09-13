Mega-Sena 3057 e outras loterias: confira os números sorteados (13/9)

A Caixa sorteou neste domingo (13/9), às 11h, os concursos da Mega-Sena 3057, Quina 7116, Timemania 2441, +Milionária 389 e Dia de Sorte 1296.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste domingo (13/9)

Mega-Sena 3057 – R$ 85 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 21 - 04 - 53 - 48 - 16 - 02

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 31.872,72

4 acertos: 5.234 apostas ganhadoras, R$ 863,24 Próximo sorteio: R$ 95 milhões (15/9)

Quina 7116 – R$ 31 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 47 - 72 - 78 - 09 - 16

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 8.755,30

3 acertos: 6.274 apostas ganhadoras, R$ 115,62

2 acertos: 156.611 apostas ganhadoras, R$ 4,63

Próximo sorteio: R$ 33 milhões (14/9)

Timemania 2441 – R$ 13,5 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 08 - 10 - 56 - 02 - 01 - 70 - 80

Time do Coração: 34 - CSA/AL

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 36.606,28

5 acertos: 237 apostas ganhadoras, R$ 882,61

4 acertos: 3.854 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 28.759 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: CSA/AL — 7.319 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 14 milhões (15/9)

Dia de Sorte 1296 – R$ 1 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 14 - 30 - 16 - 08 - 11 - 02 - 21

Mês da sorte: 12 - Dezembro

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 3.164,23

5 acertos: 1.486 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 19.175 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: Dezembro — 62.309 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 1,4 milhão (14/9)



















+Milionária 389 – R$ 93 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 17 - 14 - 42 - 46 - 02 - 21

Trevos da Sorte: 6 - 4

Premiação



6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 354.262,49

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, R$ 8.747,23

4 acertos + 2 trevos: 107 apostas ganhadoras, R$ 1.576,60

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.162 apostas ganhadoras, R$ 145,17

3 acertos + 2 trevos: 1.606 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 13.957 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 11.817 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 106.036 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 95 milhões (16/9)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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