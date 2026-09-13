Mega-Sena 3057 e outras loterias: confira os números sorteados (13/9)
Caixa também sorteou os concursos da Quina, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte neste domingo (13/9), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou neste domingo (13/9), às 11h, os concursos da Mega-Sena 3057, Quina 7116, Timemania 2441, +Milionária 389 e Dia de Sorte 1296.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias deste domingo (13/9)
Mega-Sena 3057 – R$ 85 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 21 - 04 - 53 - 48 - 16 - 02
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Quina 7116 – R$ 31 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 47 - 72 - 78 - 09 - 16
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 8.755,30
3 acertos: 6.274 apostas ganhadoras, R$ 115,62
2 acertos: 156.611 apostas ganhadoras, R$ 4,63
Próximo sorteio: R$ 33 milhões (14/9)
Timemania 2441 – R$ 13,5 milhões
O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 08 - 10 - 56 - 02 - 01 - 70 - 80
Time do Coração: 34 - CSA/AL
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 36.606,28
5 acertos: 237 apostas ganhadoras, R$ 882,61
4 acertos: 3.854 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 28.759 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: CSA/AL — 7.319 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio: R$ 14 milhões (15/9)
Dia de Sorte 1296 – R$ 1 milhão
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 14 - 30 - 16 - 08 - 11 - 02 - 21
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 3.164,23
5 acertos: 1.486 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 19.175 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: Dezembro — 62.309 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 1,4 milhão (14/9)
+Milionária 389 – R$ 93 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 17 - 14 - 42 - 46 - 02 - 21
Trevos da Sorte: 6 - 4
Premiação
6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 354.262,49
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, R$ 8.747,23
4 acertos + 2 trevos: 107 apostas ganhadoras, R$ 1.576,60
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.162 apostas ganhadoras, R$ 145,17
3 acertos + 2 trevos: 1.606 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo: 13.957 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos: 11.817 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo: 106.036 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 95 milhões (16/9)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.
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