Lotofácil ou +Milionária: qual loteria tem a maior chance de ganhar?

Muitos brasileiros sonham em mudar de vida com a loteria, mas na hora de escolher o jogo, a dúvida surge: é melhor apostar na Lotofácil ou na +Milionária? Ambas são loterias populares da Caixa Econômica Federal, mas oferecem propostas e probabilidades muito diferentes. A decisão sobre qual delas vale mais a pena depende diretamente do perfil de cada apostador.

A Lotofácil, como o nome sugere, é conhecida por ser uma das modalidades mais fáceis de ganhar, nela, o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. A probabilidade de acertar o prêmio máximo é de 1 em 3.268.760, uma das mais favoráveis entre as loterias da Caixa.

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O grande atrativo da Lotofácil é que ela também premia quem acerta 11, 12, 13 ou 14 dezenas, o que aumenta consideravelmente as chances de receber algum valor. Por essa razão, é a escolha preferida de quem busca uma chance mais realista de ser premiado, ainda que os prêmios principais raramente atinjam cifras astronômicas.

Do outro lado está a +Milionária, que representa o sonho do prêmio que pode garantir o futuro de várias gerações. Sua mecânica é mais complexa: o jogador precisa escolher seis números de 1 a 50 e mais dois "trevos" da sorte, de 1 a 6. O valor da aposta simples é de R$ 6,00.

Essa complexidade se reflete diretamente na probabilidade. A chance de levar o prêmio principal na +Milionária é de 1 em 238.360.500. Embora ofereça dez faixas de premiação, acertar a combinação máxima é extremamente difícil, o que explica por que o prêmio principal acumula por tantos concursos consecutivos, que ocorrem duas vezes por semana.

Qual a melhor aposta?

Se a intenção é ter uma probabilidade maior de ganhar algum dinheiro e participar de sorteios com chances maiores, a Lotofácil é, sem dúvida, a melhor opção. A frequência de ganhadores do prêmio principal e das faixas secundárias comprova sua acessibilidade.

Por outro lado, se o apostador busca um prêmio transformador e não se importa com as chances remotas, a +Milionária é o jogo ideal. É uma aposta para quem sonha alto e entende que a probabilidade de vitória é mínima, mas a recompensa, caso venha, é capaz de mudar completamente o padrão de vida.

Portanto, a escolha se resume a uma balança entre probabilidade e valor do prêmio. A Lotofácil oferece uma chance real de ganho com valores menores, enquanto a +Milionária acena com uma fortuna para quem estiver disposto a desafiar estatísticas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria