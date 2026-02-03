Mega-Sena ou Lotofácil: qual loteria te dá mais chances de ganhar?

A busca por um prêmio milionário na loteria alimenta o sonho de milhões de brasileiros, especialmente quando os valores acumulam. Diante de tantas opções de jogos, uma dúvida é comum: qual modalidade oferece a maior probabilidade de ganho? Ao colocar Mega-Sena e Lotofácil lado a lado, a matemática oferece uma resposta clara sobre qual caminho é estatisticamente mais curto para se tornar um vencedor.

A Mega-Sena é famosa por seus prêmios que podem transformar vidas, mas essa recompensa vem acompanhada de uma dificuldade imensa. Em uma aposta simples, na qual o jogador escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante, a chance de acertar todas as dezenas e levar o prêmio principal é de uma em 50.063.860. É uma probabilidade extremamente remota, o que explica por que os prêmios acumulam com tanta frequência.

Leia Mais

Do outro lado está a Lotofácil, uma modalidade que, como o próprio nome sugere, apresenta um cenário mais favorável para o apostador. Nela, o jogador escolhe 15 números entre 25 disponíveis. A probabilidade de acertar as 15 dezenas com uma aposta simples é de uma em 3.268.760. A diferença numérica em relação à Mega-Sena é, portanto, gritante.

Qual escolher para aumentar as chances?

Analisando os números, a Lotofácil é matematicamente mais de 15 vezes mais fácil de ganhar do que a Mega-Sena, considerando apenas o prêmio principal. Essa vantagem se estende para as faixas de premiação secundárias. Na Lotofácil, é possível ganhar prêmios acertando 11, 12, 13 ou 14 números, o que torna a conquista de algum valor uma ocorrência muito mais comum para os jogadores recorrentes.

Enquanto a Mega-Sena premia apenas quem acerta quatro (Quadra) ou cinco (Quina) números, além do prêmio principal, as chances de ganhar qualquer prêmio na Lotofácil são significativamente maiores. A escolha, no fim, depende do objetivo de cada apostador.

Quem busca prêmios gigantescos e não se importa com as chances mínimas encontra na Mega-Sena a sua melhor aposta. Já para aqueles que preferem ter uma probabilidade de ganho mais realista, mesmo que os valores sejam menores, a Lotofácil se apresenta como a opção mais inteligente. O valor da aposta simples também reflete essa diferença: R$ 5,00 para a Mega-Sena e R$ 3,00 para a Lotofácil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.