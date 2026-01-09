Por que a Lotofácil tem mais ganhadores que a Mega? Entenda a diferença

Se você tem a impressão de que a Lotofácil faz mais milionários que a Mega-Sena, saiba que não é apenas um palpite. A diferença na quantidade de ganhadores é real e se baseia em uma matemática simples: a probabilidade de acertar as dezenas na Lotofácil é muito maior, o que torna o prêmio principal mais acessível e frequentemente distribuído entre vários apostadores.

A explicação está na própria estrutura de cada jogo. Enquanto a Mega-Sena desafia o jogador a escolher seis números em um universo de 60, a Lotofácil pede a escolha de 15 números entre 25 disponíveis. Essa diferença, que parece pequena, tem um impacto gigantesco nas chances de vitória.

O X da questão está nos números

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena com uma aposta simples, a probabilidade é de 1 em 50.063.860. É uma chance extremamente remota, o que explica por que os prêmios acumulam com tanta frequência, atingindo valores astronômicos que atraem a atenção de todo o país.

Já na Lotofácil, a história é outra. A chance de acertar os 15 números sorteados é de 1 em 3.268.760. A comparação direta mostra que a probabilidade de ganhar na Lotofácil é cerca de 15 vezes maior do que na Mega-Sena. Isso, por si só, já justifica o número superior de vencedores nos sorteios.

Regras que facilitam outros prêmios

Outro fator que contribui para a percepção de que a Lotofácil premia mais é a sua faixa de premiação secundária. É possível ganhar prêmios acertando 11, 12, 13 ou 14 números. A chance de acertar o mínimo para ser premiado (11 dezenas) é de aproximadamente 1 em 11, tornando comum que apostadores recebam algum retorno financeiro.

Na Mega-Sena, as faixas de premiação inferiores são a Quadra (quatro acertos) e a Quina (cinco acertos), com probabilidades bem mais difíceis. A chance de fazer a Quadra, por exemplo, é de 1 em 2.332, um número muito distante da premiação mínima da Lotofácil.

Essa combinação de fatores — uma probabilidade muito maior de ganhar o prêmio principal e faixas de premiação secundárias mais acessíveis — resulta em sorteios com múltiplos ganhadores espalhados pelo Brasil. Isso explica por que os sorteios da Mega-Sena frequentemente acumulam, enquanto os da Lotofácil distribuem o prêmio principal com maior regularidade.

