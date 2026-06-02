É sorte ou matemática? A real probabilidade de ganhar na Lotofácil

Ganhar na Lotofácil ou em outras loterias é uma questão de sorte ou existe um caminho matemático para o prêmio? A resposta direta é que, embora a sorte seja o fator decisivo, a matemática explica o tamanho do desafio.

Para quem faz uma aposta simples, marcando 15 dos 25 números disponíveis no volante, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas é de uma em 3.268.760, e a aposta mínima custa R$ 3,50. Esse número resulta da análise combinatória, um campo da matemática que calcula as possíveis combinações de um conjunto de elementos.

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Cada concurso é um evento estatístico independente, ou seja, as dezenas que saíram com frequência no passado não têm mais chances de ser sorteadas novamente, assim como aquelas que raramente aparecem não estão "atrasadas". Todos os 25 números têm exatamente a mesma probabilidade de ser sorteados.

É possível aumentar as chances?

A única maneira matematicamente comprovada de aumentar as chances de vitória é jogar mais números na mesma aposta ou, simplesmente, fazer mais jogos. Estratégias populares, como equilibrar números pares e ímpares ou evitar sequências, não alteram a probabilidade fundamental de cada combinação individual ser a vencedora.

Ao marcar 16 números em um único bilhete, por exemplo, o apostador está, na prática, realizando 16 apostas de 15 números. Isso faz a probabilidade de ganhar saltar para uma em 204.297. Porém, o custo do bilhete também aumenta proporcionalmente. O mesmo princípio vale para apostas com 17, 18, 19 ou até 20 números, limite máximo permitido.

Bolões: uma estratégia coletiva

É por isso que os bolões se tornam uma alternativa tão popular. Ao reunir recursos de várias pessoas, é possível registrar jogos com mais dezenas ou um volume maior de bilhetes, elevando as chances do grupo. Embora a probabilidade de ganhar aumente, o prêmio, em caso de acerto, é dividido entre todos os participantes da cota. O valor mínimo de um bolão oficial da Caixa é de R$ 14.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata