Lotofácil: veja os 10 números mais sorteados na história do concurso

Milhões de brasileiros sonham em acertar os 15 números da Lotofácil para transformar suas vidas. Em busca de uma estratégia ou apenas por curiosidade, muitos apostadores analisam as estatísticas dos sorteios para identificar padrões. Embora a sorte seja o fator principal, conhecer os números que mais apareceram ao longo da história do concurso pode servir como inspiração.

A Lotofácil se destaca pela sua mecânica simples: o jogador escolhe 15 dezenas de um total de 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam de 11 a 15 números, o que a torna uma das loterias com maior probabilidade de ganho no país. Esse fator, somado aos sorteios diários, de segunda a sábado, mantém o jogo em alta entre o público.

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Analisar o histórico de todos os concursos revela que algumas dezenas são mais "presentes" que outras. No entanto, essa análise é puramente estatística e não garante resultados. É importante ressaltar que cada sorteio é um evento independente e aleatório, e frequências passadas não influenciam resultados futuros. Ainda assim, os dados podem servir como curiosidade para quem está em dúvida sobre quais números marcar no volante.

Os 10 números mais sorteados

Com base nos dados acumulados de todos os sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal até março de 2026, foi possível compilar uma lista com as dezenas que mais saíram. Estes são os números que se destacaram pela frequência com que apareceram nos resultados oficiais. Confira a lista abaixo.

20: Lidera as estatísticas, sendo a dezena que mais apareceu nos resultados, com mais de 2.200 sorteios até março de 2026.

25: Também no topo da lista, é um dos números com maior frequência histórica no concurso.

10: Apresenta grande consistência e figura entre os números mais sorteados desde a criação da loteria.

11: Outro número com alta taxa de aparição, marcando presença regular nos resultados.

13: Mantém uma presença constante entre as dezenas mais comuns sorteadas.

14: Destaca-se nas estatísticas oficiais por sua frequência nos resultados.

24: Completa o grupo dos números mais recorrentes nos sorteios da Lotofácil.

01: A primeira dezena do volante também está entre as mais sorteadas historicamente.

03: Outro número da primeira fileira com presença estatisticamente relevante.

04: Fecha a lista dos 10 números com maior frequência de aparição. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.