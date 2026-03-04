Qual loteria da Caixa tem a maior chance de ganhar?

As loterias muitas vezes acumulam valores milionários, e acertar os números sorteados torna-se um sonho para muitos brasileiros. Dentre os jogos, alguns oferecem maior chance matemática de vitória, e as probabilidades de ganhar o prêmio principal variam drasticamente entre as modalidades oferecidas pela Caixa Econômica Federal.

Conhecer as diferenças entre as apostas pode aumentar as chances de levar uma bolada para casa. Para ajudar nessa escolha, organizamos um ranking da loteria mais "fácil" para a mais difícil, considerando a aposta mínima.

Leia Mais

Quais as chances de ganhar cada jogo?

A lista abaixo mostra a probabilidade de acertar o prêmio máximo em cada modalidade. É importante lembrar que, embora algumas sejam matematicamente mais acessíveis, os valores dos prêmios também costumam ser menores em comparação com as mais difíceis.

Dia de Sorte

Com uma chance de ganhar em 2,62 milhões, neste jogo, o apostador escolhe sete números entre 31 disponíveis, além de um "Mês da Sorte". O valor da aposta é de R$ 2,50.

Lotofácil

Como o nome sugere, está entre as mais fáceis e é uma das mais queridas dos apostadores, e a probabilidade de acertar os 15 números é de uma em 3,26 milhões. O jogo consiste em marcar 15 números, dentre os 25 disponíveis, e o valor da aposta simples é de R$ 3,50.

Super Sete

Nesta modalidade, o apostador escolhe um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas, e a chance de acertar todos e levar o prêmio máximo é de uma em 10 milhões. Cada aposta simples custa R$ 2,50.

Lotomania

Aqui a probabilidade é de uma em 11,37 milhões para o prêmio principal (acertar 20 números). No entanto, a Lotomania também premia quem não acerta nenhum número. A aposta única custa R$ 3.

Dupla Sena

Com um único bilhete, o jogador concorre a dois sorteios, e a chance de acertar os seis números no primeiro ou no segundo sorteio é de uma em 15,89 milhões. O valor mínimo da aposta é de R$ 3.

Quina

Uma das loterias diárias mais populares, a Quina tem uma probabilidade de acerto de uma em 24,4 milhões para quem aposta cinco números. A aposta simples custa R$ 6.

Mega-Sena

A mais famosa e cobiçada de todas é também uma das mais difíceis: probabilidade de se tornar milionário acertando as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. A aposta mínima é de R$ 6.

+Milionária

Lançada recentemente, é a loteria com a menor probabilidade de ganho no prêmio principal, sendo de uma em 238,3 milhões. O valor da aposta inicial é R$ 6.

Como aumentar as chances?

É possível aumentar as chances de ganhar marcando mais dezenas no volante, o que, por outro lado, encarece o valor da aposta; os bolões também são uma alternativa para aumentar consideravelmente a probabilidade de ganhar.

Além disso, muitas loterias, como a Lotofácil e a Quina, oferecem prêmios secundários para quem acerta menos números, com probabilidades de ganho significativamente maiores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata