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Lotofácil: aposta de BH leva mais de R$ 1,5 milhão

Bilhete simples registrado pela internet acertou as 15 dezenas sorteadas e está entre os seis vencedores do concurso 3714

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18/06/2026 22:16 - atualizado em 18/06/2026 22:19

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Aposta da capital mineira dividiu o prêmio principal da Lotofácil com outros cinco ganhadores do país
Aposta da capital mineira dividiu o prêmio principal da Lotofácil com outros cinco ganhadores do país crédito: Agência Brasil

Uma aposta de Belo Horizonte está entre as vencedoras da Lotofácil 3714, sorteada nesta quinta-feira (18/6) pela Caixa Econômica Federal. O apostador fez um jogo simples de 15 números, acertou todas as dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 1.590.500,99.

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Os números sorteados foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21.

O bilhete foi registrado pela internet. Além da capital mineira, outras cinco apostas também acertaram todas as dezenas e levaram o mesmo valor. Apenas a aposta de Bauru (SP) foi registrada em formato de bolão; as demais foram apostas simples. Os ganhadores são de Aracati (CE), Imperatriz (MA), Maringá (PR), Bauru (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta sexta-feira (19/6) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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Na Lotofácil, o apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acerta as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiações para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante da aposta.

Para prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil, o pagamento é realizado em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do ganhador na agência.

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Quem realizou a aposta pela internet também pode receber valores menores por meio do Mercado Pago, respeitados os limites estabelecidos pela Caixa. Caso opte pelo resgate em lotérica, será necessário apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate gerado no portal Loterias Caixa.

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