+Milionária 364, Lotofácil 3713, e outras: números sorteados (17/6)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (17/6), às 21h, os concursos da +Milionária 364, Lotofácil 3713, Lotomania 2938, Dupla Sena 2971 e Super Sete 861.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta quarta-feira (17/6)

Lotofácil 3713 - R$ 5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 2.263,28

13 acertos: 11.050 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 163.817 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 849.606 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (18/6): R$ 11 milhões



Lotomania 2938 - R$ 2,6 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 00 – 13 – 14 – 17 – 18 – 21 – 23 – 30 – 32 – 39 – 53 – 64 – 67 – 68 – 70 – 71 – 85 – 89 – 95 – 99

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 26.486,51

18 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 3.079,83

17 acertos: 471 apostas ganhadoras, R$ 281,17

16 acertos: 2.770 apostas ganhadoras, R$ 47,80

15 acertos: 11.999 apostas ganhadoras, R$ 11,03

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio (19/6): R$ 3,3 milhões

Dupla Sena 2971 - R$ 4 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 08 – 12 – 14 – 18 – 30 – 40

2º sorteio: 12 – 18 – 22 – 26 – 33 – 46

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 9.276,40

4 acertos: 682 apostas ganhadoras R$ 139,90

3 acertos: 13.799 apostas ganhadoras R$ 3,45

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 16 apostas ganhadoras R$ 4.696,18

4 acertos: 865 apostas ganhadoras R$ 110,30

3 acertos: 16.352 apostas ganhadoras R$ 2,91

Próximo sorteio (19/6): R$ 4,3 milhões



Super Sete 861 - R$ 1,8 milhão

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 6

Coluna 2: 3

Coluna 3: 0

Coluna 4: 9

Coluna 5: 7

Coluna 6: 7

Coluna 7: 0

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 13.795,93

5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.126,19

4 acertos: 537 apostas ganhadoras, R$ 73,40

3 acertos: 5.054 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (19/6): R$ 1,9 milhão



+Milionária 364 - R$ 64 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 12 – 20 – 23 – 29 – 32 – 48

Trevos da Sorte: 3 – 5

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 6 apostas ganhadoras, R$ 26.858,09

5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 32.229,71

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 29 apostas ganhadoras, R$ 4.445,48

4 acertos + 2 trevos: 80 apostas ganhadoras, R$ 1.726,59

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.148 apostas ganhadoras, R$ 120,31

3 acertos + 2 trevos: 1.715 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 12.185 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 13.030 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 93.355 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (20/6): R$ 65 milhões



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.