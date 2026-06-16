Reforma da Previdência em alta: STF altera medida na aposentadoria especial

O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a exigência de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial. A decisão, tomada por maioria apertada, reacendeu o debate sobre o tema.

O entendimento da Corte reforça o caráter protetivo do benefício. A medida reconhece que o trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde não deve ser obrigado a permanecer em ambientes nocivos apenas para atingir uma idade específica.

A mudança levou o tema “reforma da previdência” ao topo das pesquisas do Google. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o termo teve um aumento de mais de 1.000% entre segunda e terça-feira (16/6).

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Apesar da decisão, o acórdão ainda não foi publicado. Recursos podem ser apresentados, o que pode trazer novos esclarecimentos sobre a aplicação prática do julgamento.

Quem tem direito ao benefício

A aposentadoria especial é um benefício destinado a trabalhadores que exerceram atividades com exposição habitual e permanente a agentes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Situações de risco à integridade física também podem dar direito à regra.

O objetivo é compensar o desgaste causado pelas condições adversas enfrentadas ao longo da vida profissional. Isso permite que esses segurados se aposentem mais cedo, com regras mais benéficas.

Enfermeiros, médicos, vigilantes, eletricistas, metalúrgicos e soldadores estão entre as categorias que frequentemente se enquadram nos critérios. Frentistas, motoristas e trabalhadores da indústria também costumam ser expostos a agentes nocivos.

Contudo, o direito não depende apenas da profissão exercida, a legislação exige a comprovação das condições de trabalho. Os documentos mais importantes para essa análise são o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), responsáveis por registrar os riscos existentes no ambiente laboral.

*Estagiária sob orientação do editor João Renato Faria

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.