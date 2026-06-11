5 profissões com alto risco à saúde e como se proteger no trabalho
Da mineração à saúde, conheça os riscos ocupacionais de áreas de alta exposição e veja dicas para minimizar os danos e garantir o bem-estar
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Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 3 de junho de 2026 sobre a aposentadoria especial voltou a acender o debate sobre as profissões que mais desgastam a saúde do trabalhador. A Corte derrubou a exigência de idade mínima para quem se expõe a agentes nocivos, impactando diretamente a vida de milhões de brasileiros. Nesse cenário, entender quais atividades oferecem mais riscos e como se proteger torna-se ainda mais essencial.
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Algumas áreas profissionais, por sua natureza, impõem desafios constantes ao bem-estar físico e mental. Listamos cinco profissões com reconhecidos riscos ocupacionais e as principais formas de prevenção.
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1. Mineração
A extração de minérios expõe os trabalhadores a um ambiente de alto risco. O contato contínuo com poeira de sílica pode causar silicose, uma doença pulmonar grave e sem cura. Além disso, ruídos extremos levam à perda auditiva e o perigo de desabamentos é constante.
Para mitigar os danos, o uso rigoroso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras e protetores auriculares, é fundamental, assim como exames médicos periódicos.
2. Profissionais da Saúde
Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem enfrentam uma rotina de alta pressão. O risco biológico, pelo contato com vírus e bactérias, é evidente. A jornada de trabalho exaustiva e o estresse emocional levam frequentemente à síndrome de Burnout.
A prevenção envolve seguir protocolos de segurança sanitária, buscar apoio psicológico e garantir períodos adequados de descanso para a recuperação do corpo e da mente.
3. Construção Civil
Os canteiros de obras são cenários de múltiplos perigos. Quedas de altura representam a maior ameaça, seguidas por acidentes com máquinas pesadas e exposição a substâncias como o cimento e poeiras que afetam o sistema respiratório.
A segurança depende do cumprimento de normas rígidas, treinamento constante e o uso correto de capacetes, cintos de segurança e outros equipamentos de proteção.
4. Bombeiros
O combate a incêndios e os resgates colocam esses profissionais em situações extremas. A inalação de fumaça tóxica pode causar doenças respiratórias e câncer a longo prazo. O estresse pós-traumático e o risco de queimaduras e lesões físicas são inerentes à função.
Equipamentos de proteção avançados, incluindo trajes especiais e máscaras de oxigênio, são indispensáveis. O acompanhamento da saúde mental também é crucial para lidar com as cargas emocionais.
5. Trabalhadores Rurais
A agricultura, essencial para o país, também oferece riscos significativos. O manejo de agrotóxicos sem a devida proteção pode levar a intoxicações agudas e problemas crônicos de saúde. A exposição prolongada ao sol aumenta o risco de câncer de pele, enquanto o manuseio de maquinário pesado pode causar acidentes graves.
O uso de EPIs durante a aplicação de defensivos, o uso de protetor solar e chapéus, e a manutenção preventiva das máquinas são as principais medidas de cuidado.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.