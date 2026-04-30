Assine
overlay
Início Trends
Economia

10 profissões com alto risco ocupacional no Brasil

Confira atividades que expõem trabalhadores a riscos constantes de acidentes e afastamentos

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
30/04/2026 11:40

compartilhe

SIGA
×
10 profissões com alto risco ocupacional no Brasil
Na construção civil, o transporte de materiais pesados exemplifica os riscos ocupacionais diários enfrentados pelos trabalhadores. crédito: Pexels/ Ronaldo Guiraldelli

Enquanto algumas atividades exercidas por trabalhadores brasileiros oferecem riscos mínimos, outras expõem os profissionais a perigos constantes, que podem resultar em acidentes graves e até fatais. Diversos estudos sobre segurança do trabalho apontam para atividades com altos índices de acidentes e afastamentos no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este levantamento reúne profissões que, por sua natureza, apresentam riscos elevados aos trabalhadores. Setores como transportes, construção civil e atendimento hospitalar frequentemente concentram grande parte dos casos de acidentes, refletindo os desafios diários de cada função.

Leia Mais

Profissões com alto índice de riscos ocupacionais

  1. Técnico de enfermagem: alta exposição a agentes biológicos, estresse físico e mental e acidentes com materiais perfurocortantes estão entre os principais riscos.

  2. Faxineiro: os riscos incluem quedas, contato com produtos químicos e esforço físico repetitivo, que podem causar lesões a longo prazo.

  3. Motorista de caminhão: longas jornadas ao volante, o risco constante de acidentes nas estradas e a vulnerabilidade a assaltos colocam a profissão entre as mais arriscadas.

  4. Trabalhador da construção civil: a exposição a quedas de altura, soterramentos e acidentes com máquinas pesadas é uma realidade diária nesses canteiros.

  5. Cozinheiro: o ambiente de trabalho envolve perigos como queimaduras, cortes com objetos afiados e quedas em pisos escorregadios.

  6. Açougueiro: o manuseio constante de facas e serras elétricas aumenta significativamente a probabilidade de cortes e amputações.

  7. Trabalhador agropecuário: lida com maquinário agrícola pesado, agrotóxicos e animais de grande porte, fatores que contribuem para o alto índice de acidentes.

  8. Alimentador de linha de produção: movimentos repetitivos que levam a lesões por esforço (LER), além do risco de acidentes com maquinário industrial.

  9. Eletricista: profissionais que trabalham com instalações e manutenção elétrica enfrentam risco constante de choques elétricos, quedas de altura e queimaduras graves.

  10. Frentista: a exposição diária a substâncias químicas inflamáveis e tóxicas, como o benzeno, além do risco de assaltos, torna a atividade perigosa.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay