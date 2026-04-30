10 profissões com alto risco ocupacional no Brasil
Confira atividades que expõem trabalhadores a riscos constantes de acidentes e afastamentos
compartilheSIGA
Enquanto algumas atividades exercidas por trabalhadores brasileiros oferecem riscos mínimos, outras expõem os profissionais a perigos constantes, que podem resultar em acidentes graves e até fatais. Diversos estudos sobre segurança do trabalho apontam para atividades com altos índices de acidentes e afastamentos no país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este levantamento reúne profissões que, por sua natureza, apresentam riscos elevados aos trabalhadores. Setores como transportes, construção civil e atendimento hospitalar frequentemente concentram grande parte dos casos de acidentes, refletindo os desafios diários de cada função.
Leia Mais
Você também corre risco: por que atropelamentos são uma tragédia no Brasil
Profissões com alto índice de riscos ocupacionais
Técnico de enfermagem: alta exposição a agentes biológicos, estresse físico e mental e acidentes com materiais perfurocortantes estão entre os principais riscos.
Faxineiro: os riscos incluem quedas, contato com produtos químicos e esforço físico repetitivo, que podem causar lesões a longo prazo.
Motorista de caminhão: longas jornadas ao volante, o risco constante de acidentes nas estradas e a vulnerabilidade a assaltos colocam a profissão entre as mais arriscadas.
Trabalhador da construção civil: a exposição a quedas de altura, soterramentos e acidentes com máquinas pesadas é uma realidade diária nesses canteiros.
Cozinheiro: o ambiente de trabalho envolve perigos como queimaduras, cortes com objetos afiados e quedas em pisos escorregadios.
Açougueiro: o manuseio constante de facas e serras elétricas aumenta significativamente a probabilidade de cortes e amputações.
Trabalhador agropecuário: lida com maquinário agrícola pesado, agrotóxicos e animais de grande porte, fatores que contribuem para o alto índice de acidentes.
Alimentador de linha de produção: movimentos repetitivos que levam a lesões por esforço (LER), além do risco de acidentes com maquinário industrial.
Eletricista: profissionais que trabalham com instalações e manutenção elétrica enfrentam risco constante de choques elétricos, quedas de altura e queimaduras graves.
Frentista: a exposição diária a substâncias químicas inflamáveis e tóxicas, como o benzeno, além do risco de assaltos, torna a atividade perigosa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.