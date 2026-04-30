10 profissões com alto risco ocupacional no Brasil

Enquanto algumas atividades exercidas por trabalhadores brasileiros oferecem riscos mínimos, outras expõem os profissionais a perigos constantes, que podem resultar em acidentes graves e até fatais. Diversos estudos sobre segurança do trabalho apontam para atividades com altos índices de acidentes e afastamentos no país.

Este levantamento reúne profissões que, por sua natureza, apresentam riscos elevados aos trabalhadores. Setores como transportes, construção civil e atendimento hospitalar frequentemente concentram grande parte dos casos de acidentes, refletindo os desafios diários de cada função.

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Profissões com alto índice de riscos ocupacionais

Técnico de enfermagem: alta exposição a agentes biológicos, estresse físico e mental e acidentes com materiais perfurocortantes estão entre os principais riscos. Faxineiro: os riscos incluem quedas, contato com produtos químicos e esforço físico repetitivo, que podem causar lesões a longo prazo. Motorista de caminhão: longas jornadas ao volante, o risco constante de acidentes nas estradas e a vulnerabilidade a assaltos colocam a profissão entre as mais arriscadas. Trabalhador da construção civil: a exposição a quedas de altura, soterramentos e acidentes com máquinas pesadas é uma realidade diária nesses canteiros. Cozinheiro: o ambiente de trabalho envolve perigos como queimaduras, cortes com objetos afiados e quedas em pisos escorregadios. Açougueiro: o manuseio constante de facas e serras elétricas aumenta significativamente a probabilidade de cortes e amputações. Trabalhador agropecuário: lida com maquinário agrícola pesado, agrotóxicos e animais de grande porte, fatores que contribuem para o alto índice de acidentes. Alimentador de linha de produção: movimentos repetitivos que levam a lesões por esforço (LER), além do risco de acidentes com maquinário industrial. Eletricista: profissionais que trabalham com instalações e manutenção elétrica enfrentam risco constante de choques elétricos, quedas de altura e queimaduras graves. Frentista: a exposição diária a substâncias químicas inflamáveis e tóxicas, como o benzeno, além do risco de assaltos, torna a atividade perigosa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.