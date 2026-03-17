Qual a diferença entre aposentadoria compulsória, voluntária e especial?

Entender as regras de aposentadoria para servidores públicos é fundamental para o planejamento de carreira e para evitar surpresas no futuro. As três principais modalidades são a compulsória, a voluntária e a especial. Cada uma delas possui gatilhos e critérios distintos que definem o momento e a forma como o benefício é concedido.

As diferenças entre elas são claras e impactam diretamente a vida do trabalhador do setor público. Conhecer esses detalhes ajuda a tomar decisões mais informadas sobre quando e como solicitar o afastamento definitivo do trabalho.

Aposentadoria compulsória: a regra da idade

A aposentadoria compulsória é uma determinação legal que obriga o servidor a se aposentar ao atingir uma idade limite. Atualmente, essa idade é de 75 anos para homens e mulheres no serviço público. Não se trata de uma escolha, mas de uma imposição prevista na Constituição Federal.

Quando o servidor alcança essa idade, seu afastamento é automático. O valor do benefício, nesse caso, é calculado de forma proporcional ao tempo de contribuição. Isso significa que, se o tempo de serviço for menor que o exigido para a aposentadoria integral, o valor recebido também será menor.

Aposentadoria voluntária: a escolha do servidor

Esta é a modalidade mais comum e, como o nome indica, ocorre por iniciativa do próprio servidor. Para ter direito, é preciso cumprir requisitos que combinam idade e tempo de contribuição, os quais foram alterados pela Reforma da Previdência de 2019 e variam conforme a data de ingresso no serviço público.

Para quem ingressou após a reforma, as regras gerais exigem idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, além de um tempo mínimo de contribuição, de serviço público e no cargo em que se dará a aposentadoria. Ao atender a todos os critérios, o servidor pode solicitar seu afastamento e receber proventos calculados pela média das contribuições.

Aposentadoria especial: condições de trabalho

A aposentadoria especial é destinada aos servidores que trabalharam expostos a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Isso inclui atividades com exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos. Servidores com deficiência também podem se enquadrar em regras específicas desta modalidade.

A principal vantagem desta modalidade é a redução do tempo de contribuição. No entanto, as regras mudaram com a Reforma da Previdência de 2019. Para servidores que ingressaram após novembro de 2019, passou a ser exigida uma idade mínima que varia entre 55, 58 e 60 anos, a depender do tempo de atividade especial (25, 20 ou 15 anos). Para todos os casos, é fundamental comprovar a exposição aos agentes de risco por meio de laudos técnicos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.