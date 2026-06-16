Mega-Sena acumula e vai a R$ 36 milhões; 3 apostas mineiras acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3019, sorteadas nesta terça-feira (16/6), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio seja de R$ 36 milhões, na quinta-feira (18/6).

Os números sorteados no concurso 3019 da Mega-Sena 3019 foram: 05 – 31 – 32 – 48 – 54 – 56.

Vinte e quatro apostas acertaram a quina, sendo três em Minas Gerais – Belo Horizonte, Sete Lagoas e Uberlândia – e cada um receberá R$ 56.950,91.

Mas não foi só a Mega-Sena que acumulou na noite desta terça-feira. O prêmio da Lotofácil 3712 subiu para R$ 5 milhões e o sorteio será nesta quarta-feira. Dos 139 que acertaram as 14 dezenas, 21 são apostas mineiras. Cada um receberá R$ 2.790,20.

A Timemania 2402 também acumulou e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, na quinta-feira, é de R$ 1,2 milhão. Outra que aumentou o valor do concurso foi o Dia de Sorte. Como ninguém acertou as sete dezenas, também na quinta, o prêmio estimado é de R$ 1 milhão.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrem em até dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, poderá receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso opte por comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.