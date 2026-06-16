Mega-Sena 3019 e outras loterias: veja os números sorteados (16/6)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3712, Timemania 2404 e Dia de Sorte 1226 nesta terça-feira (16/6), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta terça-feira (16/6) os concursos da Mega-Sena 3019, Lotofácil 3706, Quina 7051, Timemania 2404 e Dia de Sorte 1226.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta terça-feira (16/6)
Mega-Sena 3019 - R$ 16 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 05 – 31 – 32 – 48 – 54 – 56
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 56.950,91
4 acertos: 1.987 apostas ganhadoras, R$ 1.133,87
Próximo sorteio (18/6): R$ 36 milhões
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Lotofácil 3712 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
Premiação
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 139 apostas ganhadoras, R$ 2.790,20
13 acertos: 6.227 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 88.385 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 512.392 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (17/6): R$ 5 milhões
Timemania 2404 - R$ 500 mil
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 04 – 11 – 15 – 17 – 23 – 42 – 63
Time do Coração: Botafogo-PB
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 1.125,74
4 acertos: 1.538 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 12.594 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 2.922 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio (18/6): R$ 1,2 milhão
Dia de Sorte 1226 - R$ 600 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 02 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 29
Mês da Sorte: Maio
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 4.964,32
5 acertos: 1.365 apostas ganhadoras, R$ 25
4 acertos: 17.245 apostas ganhadoras, R$ 5
Mês da Sorte: 60.787 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio (18/6): R$ 1 milhão
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.