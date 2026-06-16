Mega-Sena 3019 e outras loterias: veja os números sorteados (16/6)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (16/6) os concursos da Mega-Sena 3019, Lotofácil 3706, Quina 7051, Timemania 2404 e Dia de Sorte 1226.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta terça-feira (16/6)

Mega-Sena 3019 - R$ 16 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 05 – 31 – 32 – 48 – 54 – 56

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 56.950,91

4 acertos: 1.987 apostas ganhadoras, R$ 1.133,87

Próximo sorteio (18/6): R$ 36 milhões

Lotofácil 3712 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 139 apostas ganhadoras, R$ 2.790,20

13 acertos: 6.227 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 88.385 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 512.392 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (17/6): R$ 5 milhões

Timemania 2404 - R$ 500 mil

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 04 – 11 – 15 – 17 – 23 – 42 – 63

Time do Coração: Botafogo-PB

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 1.125,74

4 acertos: 1.538 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 12.594 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 2.922 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio (18/6): R$ 1,2 milhão

Dia de Sorte 1226 - R$ 600 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 29

Mês da Sorte: Maio

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 4.964,32

5 acertos: 1.365 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 17.245 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 60.787 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (18/6): R$ 1 milhão

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.