Lotofácil 3711, Lotomania e outras loterias: números sorteados (15/6)
Caixa sorteia também concursos de Lotomania 2937, Dupla Sena 2970 e Super Sete 860 nesta segunda-feira (15/6), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteia nesta segunda-feira (15/6), às 21h, os concursos Lotofácil 3711, Lotomania 2937, Dupla Sena 2970 e Super Sete 860.
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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.
Confira as loterias desta segunda-feira (15/6)
Lotofácil 3711 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24 – 25
Três apostas – uma de Porto Alegre (RS), outra de Lages (SC) e mais uma de Ouroeste (SP) – acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3711, na noite desta segunda-feira, e cada uma receberá R$ 564.827,34.
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 564.827,34
14 acertos: 292 apostas ganhadoras, R$ 1.738,23
13 acertos: 10.204 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 111.832 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 570.148 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (16/6): R$ 2 milhões
Lotomania 2937 - R$ 1,8 milhão
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 02 – 05 – 09 – 14 – 26 – 35 – 42 – 52 – 54 – 55 – 63 – 67 – 68 – 71 – 78 – 80 – 88 – 89 – 93 – 95
Premiação
20 acertos: Não houve acertador
19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 70.761,00
18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.585,86
17 acertos: 419 apostas ganhadoras, R$ 316,65
16 acertos: 2.650 apostas ganhadoras, R$ 50,06
15 acertos: 12.021 apostas ganhadoras, R$ 11,03
0 acertos: Não houve acertador
Próximo sorteio (17/6): R$ 2,6 milhões
Dupla Sena 2970 - R$ 3,6 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas
1º sorteio: 05 – 07 – 11 – 22 – 30 – 48
2º sorteio: 02 – 04 – 08 – 22 – 27 – 30
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 20 apostas ganhadoras R$ 4.402,91
4 acertos: 939 apostas ganhadoras R$ 107,17
3 acertos: 17.562 apostas ganhadoras R$ 2,86
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 21 apostas ganhadoras R$ 3.773,93
4 acertos: 993 apostas ganhadoras R$ 101,34
3 acertos: 16.805 apostas ganhadoras R$ 2,99
Próximo sorteio (17/6): R$ 4 milhões
Super Sete 860 - R$ 1,6 milhão
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1: 2
Coluna 2: 1
Coluna 3: 4
Coluna 4: 4
Coluna 5: 1
Coluna 6: 3
Coluna 7: 1
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 870,74
4 acertos: 729 apostas ganhadoras, R$ 59,72
3 acertos: 6.802 apostas ganhadoras, R$ 6
Próximo sorteio (17/6): R$ 1,8 milhão
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.