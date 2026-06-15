Lotofácil 3711, Lotomania e outras loterias: números sorteados (15/6)

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (15/6), às 21h, os concursos Lotofácil 3711, Lotomania 2937, Dupla Sena 2970 e Super Sete 860.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Confira as loterias desta segunda-feira (15/6)

Lotofácil 3711 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24 – 25

Três apostas – uma de Porto Alegre (RS), outra de Lages (SC) e mais uma de Ouroeste (SP) – acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3711, na noite desta segunda-feira, e cada uma receberá R$ 564.827,34.



Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 564.827,34

14 acertos: 292 apostas ganhadoras, R$ 1.738,23

13 acertos: 10.204 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 111.832 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 570.148 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (16/6): R$ 2 milhões

Lotomania 2937 - R$ 1,8 milhão



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 05 – 09 – 14 – 26 – 35 – 42 – 52 – 54 – 55 – 63 – 67 – 68 – 71 – 78 – 80 – 88 – 89 – 93 – 95

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 70.761,00

18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.585,86

17 acertos: 419 apostas ganhadoras, R$ 316,65

16 acertos: 2.650 apostas ganhadoras, R$ 50,06

15 acertos: 12.021 apostas ganhadoras, R$ 11,03

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio (17/6): R$ 2,6 milhões

Dupla Sena 2970 - R$ 3,6 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 05 – 07 – 11 – 22 – 30 – 48

2º sorteio: 02 – 04 – 08 – 22 – 27 – 30

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 20 apostas ganhadoras R$ 4.402,91

4 acertos: 939 apostas ganhadoras R$ 107,17

3 acertos: 17.562 apostas ganhadoras R$ 2,86

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 21 apostas ganhadoras R$ 3.773,93

4 acertos: 993 apostas ganhadoras R$ 101,34

3 acertos: 16.805 apostas ganhadoras R$ 2,99

Próximo sorteio (17/6): R$ 4 milhões

Super Sete 860 - R$ 1,6 milhão



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 2

Coluna 2: 1

Coluna 3: 4

Coluna 4: 4

Coluna 5: 1

Coluna 6: 3

Coluna 7: 1

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 870,74

4 acertos: 729 apostas ganhadoras, R$ 59,72

3 acertos: 6.802 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (17/6): R$ 1,8 milhão

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.