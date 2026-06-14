Mega-Sena acumula e vai a R$ 16 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3018, sorteadas neste domingo (14/6). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 16 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (16/6).

A Mega-Sena 3018 teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58. Veja as outras loterias sorteadas neste domingo.

Entre os 30 ganhadores da quina da Mega-Sena 3018, quatro são de Minas Gerais. As apostas premiadas foram feitas em Contagem, Pará de Minas, Pouso Alegre e Varginha. Cada uma vai receber R$ 49.965,61.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrem em até dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, poderá receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso opte por comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.