Mega-Sena 3017 acumula e vai a R$ 12 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3017, sorteadas nesta quinta-feira (11/6). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 12 milhões no próximo sorteio, no sábado (13/6).

A Mega-Sena 3017 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 – 06 – 26 – 28 – 32 – 45. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 36 ganhadores da quina da Mega-Sena 3017, quatro são de Minas Gerais. As apostas premiadas foram feitas em Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Mariana e Montes Claros. Todas foram apostas simples e cada uma vai receber R$ 31.988,67.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrem em até dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, poderá receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso opte por comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.