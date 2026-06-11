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Mega-Sena 3017 e outras loterias: confira os números sorteados (11/6)

Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3708, Quina 7048, Timemania 2402 e Dia de Sorte 1224 nesta quinta (11/6), no Espaço da Sorte

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11/06/2026 20:00 - atualizado em 11/06/2026 22:24

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Mega-Sena em grupo: como organizar o bolão da firma e evitar brigas
Máquinas de sorteio de loterias da Caixa, onde os números sorteados podem premiar participantes de bolões. crédito: Reprodução/ Youtube Caixa

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (11/6), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3017, Lotofácil 3708, Quina 7048, Timemania 2402 e Dia de Sorte 1224.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.   

Loterias desta quinta-feira (11/6)

Mega-Sena 3017 - R$ 8 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 04 – 06 – 26 – 28 – 32 – 45

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 31.988,67
4 acertos: 2.575 apostas ganhadoras, R$ 737,17


Próximo sorteio (13/6): R$ 12 milhões

  

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Lotofácil 3708 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

Duas apostas simples – uma realizada em canais eletrônicos, em Manaus (AM), e outra em lotérica de Goiás (GO) – acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3708, sorteadas na noite desta quinta-feira (11/6), e cada um receberá R$ 996.700,16.

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 996.700,16
14 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 2.374,84
13 acertos: 6.932 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 85.742 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 472.476 apostas ganhadoras, R$ 7


Próximo sorteio (12/6): R$ 2 milhões

Quina 7048 - R$ 11,5 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 09 – 25 – 34 – 56 – 70 

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 9.073,10
3 acertos: 4.985 apostas ganhadoras, R$ 110,93
2 acertos: 124.494 apostas ganhadoras, R$ 4,44


Próximo sorteio (12/6): R$ 13 milhões

Timemania 2402 - R$ 300 mil

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 38 – 42 – 43 – 63 – 72 – 77 – 78

Time do Coração: Campinense-PB

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 36.088,38
5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 2.021,75
4 acertos: 1.054 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 10.243 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 2.436 apostas ganhadoras, R$ 8,50


Próximo sorteio (13/6): R$ 450 mil

Dia de Sorte 1224 - R$ 200 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 – 07 – 15 – 16 – 22 – 27 – 28

Mês da Sorte: Junho 

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.297,80
5 acertos: 1.273 apostas ganhadoras, R$ 25
4 acertos: 14.426 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 49.662 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Próximo sorteio (13/6): R$ 400 mil

  

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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