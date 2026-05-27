Lotofácil 3696, Quina 7036 e outras loterias: números sorteados (27/5)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (27/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3696, Quina 7036, Lotomania 2929, Dupla Sena 2962, +Milionária 358 e Super Sete 852.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta quarta-feira (27/5)



Lotofácil 3696 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

Um mineiro de Belo Horizonte fez uma aposta simples, por meio digital, e foi um dos 25 acertadores das 15 dezenas da Lotofácil. Cada aposta vencedora levará o prêmio de R$ 146.051,92



Premiação

15 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 146.051,92

14 acertos: 1.463 apostas ganhadoras, R$ 424,02

13 acertos: 25.395 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 199.182 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 854.867 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (28/5): R$ 2 milhões

Quina 7036 - R$ 9 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 13.646,71

3 acertos: 3.181 apostas ganhadoras, R$ 134,83

2 acertos: 80.690 apostas ganhadoras, R$ 5,31



Próximo sorteio (28/5): R$ 10,5 milhões

Lotomania 2929 - R$ 500 mil



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 14 – 15 – 16 – 19 – 27 – 43 – 50 – 51 – 54 – 57 – 60 – 68 – 71 – 72 – 83 – 85 – 87 – 89 – 90 – 93

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 78.515,85

18 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.974,09

17 acertos: 369 apostas ganhadoras, R$ 265,97

16 acertos: 2.567 apostas ganhadoras, R$ 38,23

15 acertos: 8.823 apostas ganhadoras, R$ 11,12

0 acertos: Não houve acertador



Próximo sorteio (29/5): R$ 1 milhão

Dupla Sena 2962 - R$ 1,7 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 17 – 24 – 38 – 43 – 45 – 48

2º sorteio: 05 – 16 – 34 – 36 – 38 – 48

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 17 apostas ganhadoras R$ 2.689,33

4 acertos: 655 apostas ganhadoras R$ 79,77

3 acertos: 8.855 apostas ganhadoras R$ 2,95

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 3 apostas ganhadoras R$ 13.715,56

4 acertos: 378 apostas ganhadoras R$ 138,22

3 acertos: 7.972 apostas ganhadoras R$ 3,27



Próximo sorteio (29/5): R$ 1,8 milhão

Super Sete 852 - R$ 850 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 7

Coluna 2: 6

Coluna 3: 8

Coluna 4: 4

Coluna 5: 6

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 19.088,69

5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 1.185,63

4 acertos: 387 apostas ganhadoras, R$ 70,46

3 acertos: 3.264 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (29/5): R$ 900 mil

+Milionária 358 - R$ 44 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 01 – 06 – 12 – 18 – 22 – 42

Trevos da sorte: 5 – 6

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 224.136,07

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 9 apostas ganhadoras, R$ 11.068,45

4 acertos + 2 trevos: 59 apostas ganhadoras, R$ 1.809

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 944 apostas ganhadoras, R$ 113,06

3 acertos + 2 trevos: 1.002 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 9.710 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 7.985 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 73.635 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (30/5): R$ 45 milhões

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.