Lotofácil 3696, Quina 7036 e outras loterias: números sorteados (27/5)
Caixa também sorteou concursos da Lotomania 2929, Dupla Sena 2962, Super Sete 852 e +Milionária 358 nesta quarta-feira (27/5), no Espaço da Sorte, em São Paulo
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A Caixa sorteou nesta quarta-feira (27/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3696, Quina 7036, Lotomania 2929, Dupla Sena 2962, +Milionária 358 e Super Sete 852.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta quarta-feira (27/5)
Lotofácil 3696 - R$ 5 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24
Um mineiro de Belo Horizonte fez uma aposta simples, por meio digital, e foi um dos 25 acertadores das 15 dezenas da Lotofácil. Cada aposta vencedora levará o prêmio de R$ 146.051,92
Premiação
15 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 146.051,92
14 acertos: 1.463 apostas ganhadoras, R$ 424,02
13 acertos: 25.395 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 199.182 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 854.867 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (28/5): R$ 2 milhões
Quina 7036 - R$ 9 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 15 – 42 – 63 – 66 – 77
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 13.646,71
3 acertos: 3.181 apostas ganhadoras, R$ 134,83
2 acertos: 80.690 apostas ganhadoras, R$ 5,31
Próximo sorteio (28/5): R$ 10,5 milhões
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Lotomania 2929 - R$ 500 mil
São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 14 – 15 – 16 – 19 – 27 – 43 – 50 – 51 – 54 – 57 – 60 – 68 – 71 – 72 – 83 – 85 – 87 – 89 – 90 – 93
Premiação
20 acertos: Não houve acertador
19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 78.515,85
18 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.974,09
17 acertos: 369 apostas ganhadoras, R$ 265,97
16 acertos: 2.567 apostas ganhadoras, R$ 38,23
15 acertos: 8.823 apostas ganhadoras, R$ 11,12
0 acertos: Não houve acertador
Próximo sorteio (29/5): R$ 1 milhão
Dupla Sena 2962 - R$ 1,7 milhão
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas
1º sorteio: 17 – 24 – 38 – 43 – 45 – 48
2º sorteio: 05 – 16 – 34 – 36 – 38 – 48
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 17 apostas ganhadoras R$ 2.689,33
4 acertos: 655 apostas ganhadoras R$ 79,77
3 acertos: 8.855 apostas ganhadoras R$ 2,95
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 3 apostas ganhadoras R$ 13.715,56
4 acertos: 378 apostas ganhadoras R$ 138,22
3 acertos: 7.972 apostas ganhadoras R$ 3,27
Próximo sorteio (29/5): R$ 1,8 milhão
Super Sete 852 - R$ 850 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1: 7
Coluna 2: 6
Coluna 3: 8
Coluna 4: 4
Coluna 5: 6
Coluna 6: 4
Coluna 7: 5
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 19.088,69
5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 1.185,63
4 acertos: 387 apostas ganhadoras, R$ 70,46
3 acertos: 3.264 apostas ganhadoras, R$ 6
Próximo sorteio (29/5): R$ 900 mil
+Milionária 358 - R$ 44 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 01 – 06 – 12 – 18 – 22 – 42
Trevos da sorte: 5 – 6
Premiação
6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 224.136,07
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 9 apostas ganhadoras, R$ 11.068,45
4 acertos + 2 trevos: 59 apostas ganhadoras, R$ 1.809
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 944 apostas ganhadoras, R$ 113,06
3 acertos + 2 trevos: 1.002 apostas ganhadoras, R$ 50
3 acertos + 1 trevo: 9.710 apostas ganhadoras, R$ 24
2 acertos + 2 trevos: 7.985 apostas ganhadoras, R$ 12
2 acertos + 1 trevo: 73.635 apostas ganhadoras, R$ 6
Próximo sorteio (30/5): R$ 45 milhões
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.