Lotofácil 3694, Quina 7034 e outras loterias: números sorteados (25/5)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (22/5), às 21h, os concursos Lotofácil 3692, Quina 7032, Lotomania 2927, Dupla Sena 2960 e Super Sete 850.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (22/5)

Lotofácil 3694 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24



Uma aposta simples, feita na cidade de Maruim (SE), acertou as 15 dezenas e vai retirar o prêmio de R$ 1.286.402,91.

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.286.402,91

14 acertos: 434 apostas ganhadoras, R$ 887,85

13 acertos: 14.320 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 108.888 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 516.445 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (26/5): R$ 2 milhões

Quina 7034 - R$ 3 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 12 – 21 – 74 – 77 – 79

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 9.528,63

3 acertos: 2.760 apostas ganhadoras, R$ 115,08

2 acertos: 63.848 apostas ganhadoras, R$ 4,97



Próximo sorteio (26/5): R$ 8 milhões

Lotomania 2928 - R$ 9 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 07 – 12 – 18 – 22 – 24 – 35 – 37 – 42 – 58 – 59 – 61 – 63 – 71 – 74 – 75 – 77 – 79 – 91 – 98 – 99

Uma aposta simples, realizada em Lauro de Freitas (BA), acertou as 20 dezenas e vai levar R$ 8.907.041,32 para casa.

Premiação

20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 8.907.041,32

19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 55.558,89

18 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 2.042,60

17 acertos: 835 apostas ganhadoras, R$ 249,51

16 acertos: 4.967 apostas ganhadoras, R$ 41,94

15 acertos: 21.034 apostas ganhadoras, R$ 9,90

0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 166.676,67



Próximo sorteio (27/5): R$ 500 mil

Dupla Sena 2961 - R$ 1,5 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 10 – 12 – 13 – 16 – 37 – 42

2º sorteio: 11 – 12 – 27 – 29 – 31 – 47

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 7 apostas ganhadoras R$ 6.978,86

4 acertos: 464 apostas ganhadoras R$ 120,32

3 acertos: 9.100 apostas ganhadoras R$ 3,06

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 7.327,81

4 acertos: 404 apostas ganhadoras R$ 138,19

3 acertos: 8.286 apostas ganhadoras R$ 3,36



Próximo sorteio (27/5): R$ 1,7 milhão

Super Sete 851 - R$ 750 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 9

Coluna 2: 7

Coluna 3: 4

Coluna 4: 0

Coluna 5: 9

Coluna 6: 3

Coluna 7: 6

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 21.772,93

5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 942,55

4 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 73,35

3 acertos: 3.908 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (27/5): R$ 850 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.