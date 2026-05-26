Mega-Sena 3011 acumula e vai a R$6 milhões; uma aposta de MG acerta a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3011, sorteadas nesta terça-feira (26/5). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 6 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (28/5).

A Mega-Sena 3011 teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 – 05 – 27 – 36 – 40 – 60. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 16 ganhadores da quina da Mega-Sena, uma aposta é de Belo Horizonte. O apostador vai levar R$ 54.125,58 para casa.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após o comparecimento do ganhador à agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de, no máximo, R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.