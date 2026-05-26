Mega-Sena 3011 e outras loterias: números sorteados (26/5)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3695, Quina 7035,Timemania 2396 e Dia de Sorte 1218 nesta terça-feira (26/5), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta terça-feira (26/5) os concursos da Mega-Sena 3011, Lotofácil 3695, Quina 7035, Timemania 2396 e Dia de Sorte 1218.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta terça-feira (26/5)
Mega-Sena 3011 - R$ 3,5 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 02 – 05 – 27 – 36 – 40 – 60
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 54.125,58
4 acertos: 1.509 apostas ganhadoras, R$ 945,98
Próximo sorteio (28/5): R$ 6 milhões
Lotofácil 3695 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24
Premiação
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 1.882,65
13 acertos: 6.800 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 85.814 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 465.594 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (27/5): R$ 5 milhões
Quina 7035 - R$ 8 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 14 – 15 – 48 – 58 – 73
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 11.297,19
3 acertos: 2.865 apostas ganhadoras, R$ 142,70
2 acertos: 82.620 apostas ganhadoras, R$ 4,94
Próximo sorteio (27/5): R$ 9 milhões
Timemania 2396 - R$ 30 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 01 – 27 – 30 – 37 – 52 – 62 – 68
Time do Coração: Botafogo-SP
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 96.219,65
5 acertos: 222 apostas ganhadoras, R$ 1.857,52
4 acertos: 4.020 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 41.391 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 11.688 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio (28/5): R$ 31 milhões
Dia de Sorte 1218 - R$ 400 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 16 – 30
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 2.640,10
5 acertos: 1.316 apostas ganhadoras, R$ 25
4 acertos: 16.783 apostas ganhadoras, R$ 5
Mês da Sorte: 46.095 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio (28/5): R$ 600 mil
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.