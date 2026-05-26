Mega-Sena 3011 e outras loterias: números sorteados (26/5)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (26/5) os concursos da Mega-Sena 3011, Lotofácil 3695, Quina 7035, Timemania 2396 e Dia de Sorte 1218.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (26/5)

Mega-Sena 3011 - R$ 3,5 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 02 – 05 – 27 – 36 – 40 – 60

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 54.125,58

4 acertos: 1.509 apostas ganhadoras, R$ 945,98



Próximo sorteio (28/5): R$ 6 milhões

Lotofácil 3695 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 1.882,65

13 acertos: 6.800 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 85.814 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 465.594 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (27/5): R$ 5 milhões

Quina 7035 - R$ 8 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 14 – 15 – 48 – 58 – 73

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 11.297,19

3 acertos: 2.865 apostas ganhadoras, R$ 142,70

2 acertos: 82.620 apostas ganhadoras, R$ 4,94



Próximo sorteio (27/5): R$ 9 milhões

Timemania 2396 - R$ 30 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 01 – 27 – 30 – 37 – 52 – 62 – 68

Time do Coração: Botafogo-SP

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 96.219,65

5 acertos: 222 apostas ganhadoras, R$ 1.857,52

4 acertos: 4.020 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 41.391 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 11.688 apostas ganhadoras, R$ 8,50



Próximo sorteio (28/5): R$ 31 milhões

Dia de Sorte 1218 - R$ 400 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 16 – 30

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 2.640,10

5 acertos: 1.316 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 16.783 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 46.095 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio (28/5): R$ 600 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.