Lotofácil 3696 tem 25 apostas ganhadoras no prêmio de R$ 5 milhões

Vinte e cinco apostas acertaram os 15 números da Lotofácil 3696, sorteada nesta quarta-feira (27/5), e dividem o prêmio principal de cerca de R$ 5 milhões. Cada aposta vencedora vai receber R$ 146.051,92.

Entre os ganhadores, há uma aposta registrada em Belo Horizonte e um bolão de Brasília (DF) com 12 cotas.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24. Confira as outras loterias sorteadas nesta quarta-feira.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem em até dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogou pela internet, poderá receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso opte por comparecer a uma lotérica, será necessário apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.