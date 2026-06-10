Lotofácil 3707, Quina 7047 e outras loterias: números sorteados (10/6)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (10/6), às 21h, os concursos da Lotofácil 3707, Quina 7047, Lotomania 2935, Dupla Sena 2968, +Milionária 362 e Super Sete 858.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta quarta-feira (10/6)

Lotofácil 3707- R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

A Lotofácil 3707 saiu para duas apostas nesta quarta-feira (10/6): uma de Brasília (DF) e outra de Cornélio Procópio (PR) e cada uma receberá R$ 722.439,68.

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 722.439,68

14 acertos: 346 apostas ganhadoras, R$ 1.250,86

13 acertos: 11.705 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 123.488 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 620.077 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (11/6): R$ 2 milhões

Quina 7047 - R$ 10 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 06 – 11 – 26 – 50 – 61

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 10.729,20

3 acertos: 4.804 apostas ganhadoras, R$ 112,73

2 acertos: 115.486 apostas ganhadoras, R$ 4,68



Próximo sorteio (11/6): R$ 11,5 milhões

Lotomania 2935 - R$ 500 mil



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 06 – 09 – 15 – 18 – 29 – 36 – 40 – 51 – 54 – 60 – 73 – 75 – 76 – 77 – 79 – 88 – 89 – 90 – 97 – 99

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 167.895,21

18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 1.873,83

17 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 245,17

16 acertos: 2.457 apostas ganhadoras, R$ 42,70

15 acertos: 10.825 apostas ganhadoras, R$ 9,69

0 acertos: Não houve acertador



Próximo sorteio (12/6): R$ 1,1 milhão

Dupla Sena 2968 - R$ 3,1 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 15 – 21 – 41 – 44 – 45 – 46

2º sorteio: 02 – 07 – 09 – 14 – 28 – 39

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 10 apostas ganhadoras R$ 6.642,37

4 acertos: 615 apostas ganhadoras R$ 123,43

3 acertos: 10.444 apostas ganhadoras R$ 3,63

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 17 apostas ganhadoras R$ 3.516,55

4 acertos: 781 apostas ganhadoras R$ 97,19

3 acertos: 13.221 apostas ganhadoras R$ 2,87



Próximo sorteio (12/6): R$ 3,4 milhões

Super Sete 858 - R$ 1,4 milhão



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 2

Coluna 2: 3

Coluna 3: 4

Coluna 4: 0

Coluna 5: 6

Coluna 6: 2

Coluna 7: 6

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 25.746,49

5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 1.268,29

4 acertos: 585 apostas ganhadoras, R$ 62,87

3 acertos: 4.975 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (12/6): R$ 1,5 milhão

+Milionária 362 - R$ 62 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 04 – 13 – 28 – 31 – 40 – 47

Trevos da sorte: 3 – 6

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 aposta ganhadora, R$ 170.738,30

5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 68.295,32

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 6.829,53

4 acertos + 2 trevos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.184,28

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.132 apostas ganhadoras, R$ 129,28

3 acertos + 2 trevos: 1.341 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 11.471 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 11.138 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 90.786 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (13/6): R$ 63,5 milhões

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.