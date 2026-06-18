Mega-Sena 3020 e outras loterias: confira os números sorteados (18/6)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (18/6), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3020, Lotofácil 3714, Timemania 2405 e Dia de Sorte 1227.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quinta-feira (18/6)



Mega-Sena 3020 - R$ 36 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 06 – 09 – 17 – 27 – 29 – 45

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 26.657,14

4 acertos: 4.314 apostas ganhadoras, R$ 600,94

Próximo sorteio (20/6): R$ 42 milhões

Lotofácil 3714 - R$ 11 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21

O concurso 3714 da Lotofácil, sorteada nesta noite de quinta-feira, saiu para seis apostas: Aracati (CE), Imperatriz (MA), Belo Horizonte, Maringá (PR), para um bolão com 11 cotas de Bauru (SP) e, por fim, de São Bernardo do Campo (ABC Paulista). Cada aposta receberá R$ 1.590.500,99.



Premiação

15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 1.590.500,99

14 acertos: 546 apostas ganhadoras, R$ 1.760,61

13 acertos: 18.330 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 221.991 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 1.248.486 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (20/6): R$ 2 milhões

Timemania 2405 - R$ 1,2 milhão



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 09 – 15 – 26 – 52 – 56 – 58 – 80

Time do Coração: Floresta-CE

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 71.639,30

5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 1.421,41

4 acertos: 1.233 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 12.351 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 3.131 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio (20/6): R$ 1,5 milhão

Dia de Sorte 1227 - R$ 1 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 03 – 09 – 10 – 21 – 22 – 28 – 31

Mês da Sorte: Maio

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 2.518,05

5 acertos: 1.829 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 22.220 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 65.516 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (20/6): R$ 1,3 milhão

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.