Lotofácil da Independência: prêmio de R$ 300 milhões não acumula

A Lotofácil da Independência 2026 sorteia um prêmio estimado em R$ 300 milhões. O concurso especial, de número 3780, ocorrerá nesta terça-feira (15/9), às 11h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma das principais regras deste concurso é que o prêmio principal não acumula, ou seja, se não houver acertadores com 15 números, o valor é distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte.

Leia Mais

As apostas para a edição especial começaram a ser feitas exclusivamente desde o dia 4 de setembro, período em que os concursos regulares da Lotofácil são pausados.

Como apostar

Para concorrer, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, tem o custo de R$ 3,50.

Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou por meio do aplicativo Loterias Caixa. O sistema também oferece as opções Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, e Teimosinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata