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Lotofácil da Independência: prêmio de R$ 300 milhões não acumula

Concurso especial será sorteado nesta terça-feira (15/9); saiba como e até quando apostar para concorrer a essa bolada que pode mudar sua vida

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
14/09/2026 13:53 - atualizado em 14/09/2026 14:18

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Lotofácil da Independência: prêmio de R$ 300 milhões não acumula
Apostas para a Lotofácil da Independência 2026 estão abertas até esta terça-feira crédito: Divulgação / Caixa

A Lotofácil da Independência 2026 sorteia um prêmio estimado em R$ 300 milhões. O concurso especial, de número 3780, ocorrerá nesta terça-feira (15/9), às 11h.

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Uma das principais regras deste concurso é que o prêmio principal não acumula, ou seja, se não houver acertadores com 15 números, o valor é distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte.

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As apostas para a edição especial começaram a ser feitas exclusivamente desde o dia 4 de setembro, período em que os concursos regulares da Lotofácil são pausados.

Como apostar

Para concorrer, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, tem o custo de R$ 3,50.

Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou por meio do aplicativo Loterias Caixa. O sistema também oferece as opções Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, e Teimosinha.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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