Lotofácil da Independência 2026: 72 apostas dividem prêmio; 12 são de MG

A Lotofácil da Independência, sorteada nessa terça (15/9), teve 72 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 300 milhões foi dividido e cada aposta vai levar R$ 4.488.579,00.

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Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23.

Confira as outras loterias sorteadas nessa terça.

Entre os 72 jogos com 15 acertos na Lotofácil da Independência 2026, 12 são de Minas Gerais

Veja de onde são os ganhadores em Minas:



Belo Horizonte (3)





Betim





Contagem





Governador Valadares





Itapecerica





Juiz de Fora





Lagoa da Prata





Patos de Minas (2)





Uberaba



A Lotofácil da Independência 2026 teve 8.978 apostas ganhadoras com 14 acertos em todo o país e cada uma leva R$ 2.762,74. Outros 290.866 jogos fizeram 13 acertos e vão receber R$ 17,50. Com 12 números, foram 3.465.636 apostas e cada uma delas recebe R$ 7. Já com 11 acertos, foram 19.323.208 apostas e cada uma vai receber R$ 3,50.

Em 2025, a Lotofácil da Independência teve 54 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 220 milhões foi dividido e cada aposta levou R$ 4.293.824,84. Não houve mineiros entre os vencedores no ano passado.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.