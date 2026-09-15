Lotofácil da Independência e outras loterias: os números sorteados (15/9)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (15/9), às 21h, os concursos da Lotofácil 3780, Mega-Sena 3058, Quina 7118, Timemania 2442 e Dia de Sorte 1298.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (15/9)

Lotofácil 3780 - 300 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 15 - 07 - 03 - 19 - 06 - 21 - 22 - 04 - 23 - 02 - 05 - 12 - 16 - 01 - 17

Mega-Sena 3058 – R$ 95 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 60 - 14 - 23 - 57 - 53 - 56

Premiação



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 53.305,58

4 acertos: 3.632 apostas ganhadoras, R$ 1.185,42

Próximo sorteio: R$ 102 milhões (17/9)

Quina 7118 – R$ 35 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 11 - 03 - 01 - 70 - 10





Timemania 2442 – R$ 14 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 58 - 80 - 42 - 75 - 47 - 40 - 26

Time do Coração: 22 - Brasiliense/DF

Dia de Sorte 1298 – R$ 100 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o "Mês da Sorte".

Confira as dezenas: 28 - 24 - 08 - 18 - 31 - 29 - 02

Mês da Sorte: 10 - Outubro

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.