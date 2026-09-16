Esposa de Lito Sousa desabafa sobre magreza após fala do filho

Mila Seidl, de 41 anos, explicou o motivo de seu emagrecimento recente. A empresária é casada com o influenciador e ex-piloto Lito Sousa, de 59 anos, que foi diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara e sem cura.

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Ela relatou que até o filho do casal, Malone, de 7 anos, a questionou sobre sua aparência. "Meu filho falou que eu estava com cara de doente, porque eu sempre fui muito arrumada, fiz cabelo, maquiagem, sempre muito vaidosa, e agora não estou", contou.

Mila detalhou que não tem feito o cabelo ou as unhas há dois meses. "No meio disso tudo, a última coisa que você pensa é em se arrumar", acrescentou, explicando também a perda de peso. "Sobre essa magreza que estou, não é Mounjaro, não. Tem outro nome: estresse. Essa não tem graça. Não tem um gostinho feliz, sabe? Não tem nem roupa que me sirva."

A empresária também comentou sobre o medicamento experimental que o marido irá utilizar. Ela mencionou um vídeo do remédio sendo trazido de helicóptero, uma ação que contou com a ajuda de amigos e parceiros de Lito, além de uma liberação mais rápida por parte dos órgãos reguladores.

Segundo Mila, ver a mobilização para ajudar o marido a traz sentimentos bons. "É a possibilidade de trazer esses tratamentos para o Brasil para ajudar outras pessoas e de estudos serem feitos no Brasil. Sendo bem sincera, isso não seria viável se não tivesse tido todo esse alcance da história do Lito."

O caso de Lito

O youtuber parou de gravar vídeos devido à rápida progressão da doença, que causa demência, perda de memória e tremores. Lito, que também foi diagnosticado com câncer de próstata antes de descobrir a DCJ, já apresenta mobilidade reduzida.

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Ele não foi aceito em estudos internacionais, mas fará uso de um medicamento experimental importado para o Brasil após uma autorização excepcional da Anvisa. Mila negou que a família tenha sido privilegiada. "Isso não é uma regalia nossa. É um direito de qualquer pessoa que está numa situação semelhante. A dificuldade é que essas informações não são claras", afirmou.