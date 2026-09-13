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Creutzfeldt-Jakob

Doença rara de Lito Sousa afeta cérebro rapidamente; conheça os sintomas

Condição neurodegenerativa priônica compromete movimentos em semanas: saiba como médicos identificam a patologia e quais sinais exigem alerta

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Repórter
13/09/2026 11:10

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Doença rara de Lito Sousa afeta cérebro rapidamente; conheça os sintomas
Lito Sousa, piloto e criador de conteúdo, em uma de suas comunicações sobre o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob crédito: Redes Sociais

O diagnóstico do piloto e criador do canal "Aviões e Músicas", Lito Sousa, revelado publicamente em agosto de 2026, gerou uma mobilização nacional e trouxe à tona o debate sobre uma condição de saúde rara e de avanço rápido que afeta o cérebro. Conhecido por seu trabalho como especialista em aviação com mais de 3,7 milhões de inscritos, o caso de Lito evidenciou os desafios de uma patologia neurodegenerativa priônica que compromete as funções neurológicas de forma agressiva.

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A condição, conhecida como doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), é marcada pela deterioração veloz e fatal do sistema nervoso central. A velocidade com que os sintomas evoluem é um dos traços mais característicos, diferenciando-a de outras formas de demência.

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O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa rara e fatal causada por partículas de proteína infecciosas chamadas príons. Essas proteínas anormais se acumulam no cérebro, causando a morte de neurônios e gerando uma aparência esponjosa no tecido cerebral afetado.

Essa desordem pertence a um grupo de doenças humanas e animais conhecido como encefalopatias espongiformes transmissíveis. O processo degenerativo leva a um declínio rápido e severo da função mental e das capacidades motoras.

Quais são os principais sintomas?

Os sinais da doença de Creutzfeldt-Jakob surgem subitamente e progridem de maneira implacável, geralmente em questão de semanas ou poucos meses. A combinação de sintomas neurológicos, psiquiátricos e motores é um alerta importante. Os mais comuns incluem:

  • Perda de memória e confusão mental que pioram rapidamente.

  • Alterações de personalidade, incluindo ansiedade, depressão e paranoia.

  • Dificuldade de equilíbrio e coordenação (ataxia).

  • Movimentos musculares súbitos e involuntários (mioclonia).

  • Problemas de visão, que podem levar à cegueira.

  • Insônia e dificuldade para falar ou engolir.

Como é feito o diagnóstico?

A confirmação definitiva da doença de Creutzfeldt-Jakob só é possível por meio da análise do tecido cerebral após a morte do paciente. Durante a vida, os médicos se baseiam em uma combinação de exames e na rápida progressão clínica para chegar a um diagnóstico provável.

Exames de imagem, como a ressonância magnética do cérebro, podem mostrar padrões específicos de deterioração. O eletroencefalograma (EEG) também pode revelar anomalias na atividade elétrica cerebral, enquanto a análise do líquido cefalorraquidiano, obtido por punção lombar, pode detectar a presença de proteínas associadas à doença.

Existe tratamento?

Atualmente, não há cura para a doença de Creutzfeldt-Jakob. Os tratamentos disponíveis são focados no alívio dos sintomas e em oferecer conforto ao paciente. O objetivo é controlar a dor, os espasmos musculares e outras manifestações para garantir a melhor qualidade de vida possível durante a progressão da condição.

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O caso de Lito Sousa

No caso específico de Lito Sousa, a família busca acesso a estudos clínicos e tratamentos experimentais, incluindo pesquisas conduzidas pela Universidade de Harvard, em uma corrida contra o tempo. O caso continua sendo acompanhado, reforçando a urgência na busca por alternativas para doenças priônicas.

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