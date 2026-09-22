Carnaval 2027: PBH abre inscrições para Corte Momesca; veja requisitos

O clima de carnaval já começa a dar as caras em Belo Horizonte. A Belotur abriu as inscrições para a eleição da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2027. O grupo, formado tradicionalmente pelo Rei Momo, rainha e princesas, representa oficialmente a folia da capital mineira e participa de eventos e agendas de promoção do carnaval ao longo do ano.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 7 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 18h, na sede da Belotur, localizada na Rua Espírito Santo, 527, 2º andar, no Centro de Belo Horizonte. Os regulamentos e anexos estão disponíveis no portal da prefeitura.

Quem pode se candidatar

Para concorrer ao título de Rei Momo, é necessário ter pelo menos 18 anos, ser residente e domiciliado em Belo Horizonte e ter concluído o ensino fundamental. Brasileiros natos ou naturalizados podem participar. Estrangeiros também podem se inscrever, desde que comprovem residência no município há pelo menos seis meses.

O candidato não pode estar vinculado a nenhum órgão da administração direta ou indireta da Prefeitura de Belo Horizonte e não pode ter sido Rei Momo na última edição. O regulamento estabelece ainda que o concorrente seja do gênero masculino, cis ou trans, e tenha disponibilidade para cumprir a agenda definida pela Belotur.

Para os postos de rainha e princesas, as candidatas também precisam ter pelo menos 18 anos, morar em Belo Horizonte, ter concluído o ensino fundamental e não possuir vínculo com órgãos da administração direta ou indireta da prefeitura. Também não podem ter ocupado os títulos de rainha ou princesa na última edição. O regulamento prevê a participação de mulheres cis e trans/travestis.

No momento da inscrição, os candidatos e candidatas deverão apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência dos três últimos meses, comprovante de escolaridade, número de inscrição no INSS, PIS, Pasep ou NIT e atestado de bons antecedentes.

Também são exigidos atestado médico de aptidão física, declaração de conhecimento do regulamento, declaração sobre vínculo com a prefeitura, autorização para uso de imagem e voz, termo de consentimento para tratamento de dados pessoais e uma minibiografia.

Pré-seleção

A pré-seleção está prevista para 26 de novembro no auditório da Belotur, na Rua Espírito Santo, 527, no Centro. Nessa etapa, uma comissão julgadora selecionará oito candidatos para a fase final. Caso o número de inscritos seja igual ou inferior a oito, a pré-seleção não será realizada.

Na disputa pelo título de Rei Momo, os concorrentes serão avaliados em quesitos como comunicação, simpatia e espírito carnavalesco, samba no pé, facilidade de expressão e elegância. As notas serão dadas por cinco jurados indicados pela Belotur.

A seleção final do Rei Momo está prevista para 6 de dezembro no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro da capital. Os oito classificados também deverão participar de pelo menos dois ensaios antes da etapa final.

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No caso das candidatas a rainha e princesas, a pré-seleção também está prevista para 26 de novembro. As candidatas classificadas seguem para a etapa final do concurso, conforme as regras estabelecidas no regulamento.