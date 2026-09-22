Sul terá chuva e Norte seca extrema: veja o mapa completo da primavera
El Niño em desenvolvimento divide Brasil em duas realidades climáticas; confira previsão região por região até o verão de 2027
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A primavera começa oficialmente nesta terça-feira (22/9), às 21h05, e traz consigo um cenário climático de extremos para o Brasil. Impulsionada por um El Niño que está se fortalecendo rapidamente, a nova estação dividirá o país em duas realidades opostas: enquanto a Região Sul enfrentará chuvas volumosas e risco de enchentes, o Norte e parte do Nordeste sofrerão com uma seca severa e temperaturas recordes.
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Este panorama é resultado direto do aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Oficialmente declarado em junho de 2026, o fenômeno deve persistir pelo menos até o início de 2027, com mais de 90% de probabilidade de atingir intensidade forte a muito forte entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. Essas condições moldarão o tempo nos próximos meses, exigindo atenção de setores como agricultura, energia e defesa civil.
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O que é o e como ele afeta a primavera?
O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração na temperatura do oceano modifica os padrões de vento e umidade globais, intensificando as chuvas no Sul do Brasil e provocando secas severas no Norte e Nordeste.
Na prática, a atmosfera mais quente sobre o Pacífico favorece a formação de áreas de instabilidade que são transportadas para o sul do continente. Ao mesmo tempo, esse sistema bloqueia a chegada de frentes frias e umidade à porção norte do país, agravando as condições de estiagem na Amazônia e no sertão nordestino.
Como fica o tempo em cada região do Brasil?
A previsão detalhada para a estação das flores revela um mapa de contrastes climáticos. As temperaturas devem ficar acima da média na maior parte do território nacional, mas o regime de chuvas varia drasticamente de uma área para outra.
Região Sul
Espera-se uma primavera com chuvas muito acima da média histórica, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O cenário eleva o risco de temporais, enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. Há também uma maior probabilidade de formação de ciclones extratropicais.
Região Sudeste
A estação terá temperaturas elevadas e chuvas irregulares. Embora a umidade comece a retornar, são esperados períodos mais secos e quentes que o normal. Pancadas de chuva forte podem ocorrer de forma isolada, principalmente a partir de novembro, mas sem o volume previsto para o Sul.
Região Centro-Oeste
O calor será a marca da estação, com temperaturas consistentemente acima da média. As chuvas retornam de forma gradual, mas ainda de maneira irregular. A umidade do ar tende a permanecer baixa em longos períodos, o que pode favorecer a ocorrência de queimadas.
Região Norte
Esta será a região mais afetada pela seca. A previsão indica chuvas muito abaixo da média, principalmente no Amazonas, Pará e Tocantins. O calor intenso e a falta de chuva devem agravar a seca dos rios, impactando a navegação, e aumentar significativamente o risco de incêndios florestais.
Região Nordeste
O tempo também será mais seco e quente que o normal, sobretudo no interior, em estados como Maranhão, Piauí e Bahia. As chuvas, quando ocorrerem, serão mal distribuídas e insuficientes para reverter o quadro de estiagem em muitas localidades.
Quais os principais impactos esperados?
A configuração climática desenhada pelo El Niño nesta primavera traz consequências diretas para diversas áreas da sociedade e da economia. Os principais efeitos previstos são:
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Agricultura: o excesso de chuva no Sul pode prejudicar o plantio da safra de verão e causar perdas em culturas já estabelecidas. No Norte e Nordeste, a seca compromete a produção agrícola e a pecuária.
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Recursos hídricos: a estiagem na Amazônia pode levar os rios a níveis criticamente baixos, afetando o transporte de cargas e pessoas. No Sul, o nível dos reservatórios tende a subir, mas o risco de inundações aumenta.
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Energia: a vazão reduzida dos rios no Norte e Nordeste pode impactar a geração de energia em hidrelétricas como Belo Monte e Tucuruí, enquanto as usinas do Sul devem operar com capacidade elevada.
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Defesa civil: os alertas para desastres naturais se intensificam. No Sul, o foco está em inundações e deslizamentos, enquanto no Norte e Centro-Oeste, a preocupação central é com as queimadas e a baixa umidade do ar.